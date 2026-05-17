NBA : Wembanyama, c’est terminé pour le MVP !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant porté les Spurs de San Antonio jusqu’à la deuxième place de la Conférence Ouest en saison régulière, Victor Wembanyama fait partie de trois finalistes pour le titre de MVP de la saison 2025-2026 de la NBA. Cependant, d’après les dernières indiscrétions de certains insiders, le Français ne remportera pas le précieux trophée individuel.

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama s’est véritablement montré impressionnant. Après deux saisons loin des play-offs, le pivot français a réussi à hisser les Spurs de San Antonio jusqu’à la deuxième place de la conférence Ouest. Qualifiée pour la finale de conférence face au Thunder d’Oklahoma City, la franchise texane va tenter de renverser le tenant du titre afin d’accéder aux finales NBA. En attendant, « Wemby », auteur d’une très belle saison régulière, a été nommé dans les trois finalistes pour le titre de MVP de la saison.

Shai Gilgeous-Alexander élu MVP Alors que la récompense sera attribuée dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama ne remportera pas ce prestigieux trophée individuel. En effet, plusieurs insiders dont le célèbre journaliste d’ESPN Shams Charania annoncent que Shai Gilgeous-Alexander va remporter son second titre de MVP consécutif après avoir de nouveau réalisé une saison XXL avec le Thunder d’Oklahoma City.