NBA : Wembanyama, c’est terminé pour le MVP !

Ayant porté les Spurs de San Antonio jusqu’à la deuxième place de la Conférence Ouest en saison régulière, Victor Wembanyama fait partie de trois finalistes pour le titre de MVP de la saison 2025-2026 de la NBA. Cependant, d’après les dernières indiscrétions de certains insiders, le Français ne remportera pas le précieux trophée individuel.
Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama s’est véritablement montré impressionnant. Après deux saisons loin des play-offs, le pivot français a réussi à hisser les Spurs de San Antonio jusqu’à la deuxième place de la conférence Ouest. Qualifiée pour la finale de conférence face au Thunder d’Oklahoma City, la franchise texane va tenter de renverser le tenant du titre afin d’accéder aux finales NBA. En attendant, « Wemby », auteur d’une très belle saison régulière, a été nommé dans les trois finalistes pour le titre de MVP de la saison.
Shai Gilgeous-Alexander élu MVP
Alors que la récompense sera attribuée dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama ne remportera pas ce prestigieux trophée individuel. En effet, plusieurs insiders dont le célèbre journaliste d’ESPN Shams Charania annoncent que Shai Gilgeous-Alexander va remporter son second titre de MVP consécutif après avoir de nouveau réalisé une saison XXL avec le Thunder d’Oklahoma City.
Wembanyama y croyait dur comme fer
« C'est assez compréhensible qu'il y ait encore un débat aujourd'hui. Même si je pense que je devrais être devant. Mon but est de tout faire pour qu'il n'y ait plus de débat possible à la fin de la saison. La défense représente 50 % du jeu, c'est assez sous-estimé dans la course au MVP et je pense être le joueur avec le plus d'impact en défense (...) On a quasiment « sweep » OKC (Oklahoma City, champion en titre et n°1 de la saison régulière) cette saison, on les a dominés. Trois fois, on a battu leur vraie équipe », déclarait Victor Wembanyama en mars dernier, lui qui était confiant dans cette course au MVP. Le génie français attendra…