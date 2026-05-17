C’est terminé pour Neymar ? Une légende brésilienne annonce un coup dur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, Carlo Ancelotti dévoilera la liste des joueurs qui représenteront le Brésil à la Coupe du Monde 2026. Depuis plusieurs semaines, la présence ou non de Neymar dans cette liste est fortement débattue. Légende de la Seleção et champion du monde 1970, Tostão a affirmé de son côté que l’ancienne star du PSG n’était plus que l’ombre d’elle-même.

« Neymar est adoré par les joueurs et le peuple. Si vous convoquez Neymar, vous ne mettez pas une bombe dans le vestiaire, parce qu’il est très apprécié, très aimé. Neymar est un joueur important pour ce pays, par le talent qu’il a toujours démontré. Il a eu un problème, dont il se remet. » Au cours des derniers jours, Carlo Ancelotti semble avoir ouvert la porte à un retour de Neymar en sélection. Le sélectionneur du Brésil est bien conscient de la popularité du joueur de Santos, qui n’a pourtant pas été convoqué lors des derniers rassemblements. Ancelotti dévoilera sa liste pour la Coupe du Monde 2026 ce lundi, et si d’après UOL, Neymar devrait être de la partie, la légende Tostão n’a pas été tendre à son égard.

« Il ne fait plus aucun doute qu'il n'est plus le grand champion qu'il était » « Tout est incertain, mais il ne fait plus aucun doute qu'il n'est plus le grand champion qu'il était », a ainsi confié le champion du monde 1970 à l’égard de Neymar au cours d’un entretien accordé à la EFE. Tostão en a également profité pour délivrer son analyse des chances du Brésil pour cette Coupe du Monde 2026, alors que la Seleção n’a plus gagné de mondial depuis 24 ans.