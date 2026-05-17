Ligue 1+ : «La porte est ouverte», le grand retour de Canal+ est pour bientôt ?

Alexis Brunet

Depuis quelques années maintenant, Canal+ a décidé de lâcher la Ligue 1 en se concentrant sur la Ligue des champions et la Premier League. La quatrième chaîne ne distribue d’ailleurs pas la plateforme Ligue 1+, mais cela pourrait changer prochainement. En effet, Jérôme Cazadieu, le directeur marketing et éditorial de Ligue 1 +, a déclaré que la porte était ouverte pour une future collaboration entre les deux parties.

Canal+ va-t-il finir par diffuser la Ligue 1 ? Pour le moment la quatrième chaîne de France ne permet pas à ses abonnés de profiter de Ligue 1+, mais cela pourrait bien changer à l’avenir. Au micro de RMC ce dimanche, Jérôme Cazadieu, le directeur marketing et éditorial de Ligue 1+ a en tout cas ouvert la porte à la chaîne cryptée.

Un retour et des conditions « La porte est ouverte pour (une distribution sur) Canal+ mais pas à n'importe quelles conditions. Il faut que les conditions soient réunies pour qu'on ait une distribution au même titre que les autres distributeurs que nous avons aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas de ce qui avait été proposé par Canal+ l'été dernier », a déclaré Jérôme Cazadieu. La plateforme de diffusion du championnat de France attendrait la fin des procédures judiciaires à son encontre et l'inclusion de Ligue 1+ dans le pack sport de la chaîne cryptée, ce qui bloque pour le moment.