Ligue 1+ : «La porte est ouverte», le grand retour de Canal+ est pour bientôt ?

Depuis quelques années maintenant, Canal+ a décidé de lâcher la Ligue 1 en se concentrant sur la Ligue des champions et la Premier League. La quatrième chaîne ne distribue d’ailleurs pas la plateforme Ligue 1+, mais cela pourrait changer prochainement. En effet, Jérôme Cazadieu, le directeur marketing et éditorial de Ligue 1 +, a déclaré que la porte était ouverte pour une future collaboration entre les deux parties.
Canal+ va-t-il finir par diffuser la Ligue 1 ? Pour le moment la quatrième chaîne de France ne permet pas à ses abonnés de profiter de Ligue 1+, mais cela pourrait bien changer à l’avenir. Au micro de RMC ce dimanche, Jérôme Cazadieu, le directeur marketing et éditorial de Ligue 1+ a en tout cas ouvert la porte à la chaîne cryptée.
Un retour et des conditions
« La porte est ouverte pour (une distribution sur) Canal+ mais pas à n'importe quelles conditions. Il faut que les conditions soient réunies pour qu'on ait une distribution au même titre que les autres distributeurs que nous avons aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas de ce qui avait été proposé par Canal+ l'été dernier », a déclaré Jérôme Cazadieu. La plateforme de diffusion du championnat de France attendrait la fin des procédures judiciaires à son encontre et l'inclusion de Ligue 1+ dans le pack sport de la chaîne cryptée, ce qui bloque pour le moment.
« Je ne veux plus entendre que Canal veut tuer la Ligue 1 ! »
Il y a quelques jours lors d’un entretien accordé à L’Équipe, Maxime Saada, le patron de Canal+, se montrait lui aussi « favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison à venir ». L’homme d’affaires a également poussé un petit coup de gueule contre ceux qui affirment que la chaîne cryptée voudrait tuer le championnat de France. « Quand les présidents de club seront prêts à discuter et à finaliser le contrat, je serai prêt à signer. Mais je ne veux plus entendre que Canal veut tuer la Ligue 1 ! Au-delà de notre volonté de distribuer Ligue 1+ en France, Canal+ diffuse la L1 en Afrique francophone et désormais en Afrique anglophone. Soit dans près de 40 pays. Le tout en doublant le montant de notre investissement auprès de la LFP. Canal reste ainsi l'un des principaux financeurs du Championnat. »