PSG - Arsenal : Mikel Arteta déclare sa flamme à Luis Enrique et à son «super-pouvoir» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 30 mai prochain, le PSG et Arsenal s’affronteront en finale de la Ligue des Champions à Budapest. L’occasion pour Mikel Arteta de prendre sa revanche sur Luis Enrique qui l’avait éliminé la saison dernière. Mais en réalité, le manager des « Gunners » respectent énormément le tacticien parisien, et estime que ce dernier dispose d’un super-pouvoir. Explications.

Le PSG va retrouver Arsenal. Après avoir éliminé le club londonien en demi-finale de la Ligue des Champions la saison dernière, le club français retrouve les « Gunners » en finale de cette édition 2025-2026 de la C1. Paris et Arsenal se joueront à Budapest le 30 mai prochain pour une place dans l’histoire. Interrogé par Canal + ce dimanche soir, Mikel Arteta a dit tout le bien qu’il pensait de Luis Enrique, qu’il a connu au FC Barcelone.

« Il prenait toujours soin des jeunes joueurs de l’académie » « Luis Enrique est vraiment quelqu’un de spécial. Je l’ai rencontré quand j’avais 16 ans, quand je m’entraînais avec l’équipe première du Barça et il prenait toujours soin des jeunes joueurs de l’académie. Il nous soutenait toujours. C’est quelqu’un que j’ai d’abord admiré en tant que joueur et ensuite quand tu regardes sa carrière d’entraîneur… Ce n’est pas seulement un coach qui apporte beaucoup tactiquement », a ainsi confié Mikel Arteta, également passé par le PSG en tant que joueur. Le tacticien d’Arsenal poursuit sur ce caractère si unique de Luis Enrique.