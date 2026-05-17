Real Madrid : Mourinho de retour, du lourd est annoncé avec Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

À mesure que les jours passent, José Mourinho semble se rapprocher de plus en plus du Real Madrid. Le Portugais serait le grand favori pour remplacer Alvaro Arbeloa et selon Pascal Dupraz, cela serait une bonne chose. Cela pourrait permettre à Kylian Mbappé de remporter de nombreux titres, lui qui peine encore à remplir son armoire à trophées madrilène depuis son arrivée à l’été 2024.

La saison prochaine, il y a de grandes chances pour que le Real Madrid ne soit plus dirigé par Alvaro Arbeloa. Arrivé en cours d’exercice pour remplacer Xabi Alonso, l’ancien défenseur va sans doute payer la très mauvaise année des Madrilènes qui s’est terminée sans le moindre trophée à la clé. Depuis quelques semaines, un nom fait figure de grand favori pour le remplacer.

« Mourinho, ça ne serait pas une mauvaise idée » La presse espagnole se montre unanime dernièrement, José Mourinho serait tout proche de faire son grand retour au Real Madrid. L’entraîneur portugais aurait été choisi par Florentino Pérez et Pascal Dupraz valide totalement cette décision. Dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, l’ancien coach de Toulouse a déclaré qu’il était peut-être l'entraîneur qu’il fallait à la Casa Blanca et surtout à Kylian Mbappé. « Dans l’état actuel du vestiaire du Real Madrid, et surtout dans la désarticulation tactique du Real, franchement, Mourinho, ça ne serait pas une mauvaise idée. Parce que l’équipe jouerait au moins ensemble et défensivement ça serait sans doute bien mieux, même si ce n’est pas bien dur. Et puis peut-être que c’est ce type d’entraîneur-là qu’il faut à Kylian Mbappé pour qu’il remporte des titres avec son club. Mourinho est celui qui a remporté le plus de titres entre tous les entraîneurs encore en exercice, même si c’est moins probant ce qu’il fait depuis quelques années. »