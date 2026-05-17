Mercato - OM : Le Real Madrid s’est intéressé à Mason Greenwood !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM pourrait voir partir plusieurs de ses joueurs, dont son meilleur buteur Mason Greenwood. L’Anglais est régulièrement annoncé comme partant par différentes sources, mais on ne sait pas encore ce qu’il va décider. Lors de ses débuts à Marseille, l’attaquant était dans le viseur du Real Madrid, mais depuis ce ne serait plus le cas.

Comme c’est souvent le cas à Marseille, l’été sera très mouvementé. L’OM va poursuivre sa reconstruction dans les prochains mois et cela passera inévitablement par le marché des transferts. De nombreux joueurs vont s’en aller et il faudra bien sûr les remplacer. Une mission qui devrait être confiée à Grégory Lorenzi, qui, sauf retournement de situation, devrait succéder à Medhi Benatia comme directeur sportif du club phocéen.

Le Real Madrid avait un oeil sur Greenwood en 2024 Avec des moyens limités sur le mercato, l’OM va surtout devoir vendre avant de pouvoir se renforcer. Inévitablement, Mason Greenwood a de grandes chances de quitter Marseille, lui qui est la plus grande valeur marchande de l’effectif marseillais. Il est évalué à 55M€ par le site spécialisé Transfermarkt et d’après les informations de L’Équipe, le club phocéen rêverait de vendre son attaquant pour une somme comprise entre 70 et 80M€, mais cela s’annonce compliqué. Des formations italiennes, ainsi que certaines équipes du Golfe, seraient intéressées par les services de l’Anglais, mais toujours selon le quotidien sportif, c’est le Real Madrid que Greenwood faisait saliver lors de son arrivée à l’OM en 2024. Toutefois, la Casa Blanca ne serait plus sur le dossier deux ans plus tard.