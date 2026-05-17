PSG : Ousmane Dembélé se blesse en plein match, un premier verdict tombe !

Ce dimanche, le PSG affrontait le Paris FC pour son dernier match de la saison en championnat. Titularisé par Luis Enrique, Ousmane Dembélé a été contraint de céder sa place sur blessure dès la 27ème minute. Un premier verdict vient d’ailleurs de tomber pour l’attaquant français qui a été appelé à la Coupe du monde par Didier Deschamps.
Pour le dernier match de la saison en Ligue 1, le PSG avait droit à un court déplacement sur la pelouse du Paris FC. Pour ce derby, Luis Enrique avait décidé d’aligner une attaque composée d’Ousmane Dembélé, de Khvicha Kvaratskhelia et de Bradley Barcola. Malheureusement, le Ballon d’or s’est blessé en première période et il a dû être remplacé dès la 27ème minute par Gonçalo Ramos.
Simple alerte pour Dembélé
Forcément, cette sortie d’Ousmane Dembélé a fait peur aux supporters du PSG, mais finalement cela ne serait rien de grave. Selon les informations du journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, cela serait une simple alerte pour le Ballon d’or, qui serait sorti par précaution. L’Équipe ajoute de son côté qu’il pourrait s’agir d’une simple contracture. L’attaquant parisien va sûrement passer des examens dans les prochains jours.
La finale de la Ligue des champions arrive vite
Le PSG espère bien entendu que cela n’est pas grave pour Ousmane Dembélé, car le club de la capitale a encore un match à jouer cette saison. Les Parisiens disputeront la finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal. Après cet affrontement contre les Gunners, le Ballon d’or rejoindra lui l’équipe de France à Clairefontaine pour préparer la Coupe du monde car il fait partie de la liste de Didier Deschamps dévoilée jeudi soir. Il sera d’ailleurs accompagné chez les Bleus par ses coéquipiers à Paris Désiré Doué, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery.