PSG : Ousmane Dembélé se blesse en plein match, un premier verdict tombe !

Alexis Brunet

Ce dimanche, le PSG affrontait le Paris FC pour son dernier match de la saison en championnat. Titularisé par Luis Enrique, Ousmane Dembélé a été contraint de céder sa place sur blessure dès la 27ème minute. Un premier verdict vient d’ailleurs de tomber pour l’attaquant français qui a été appelé à la Coupe du monde par Didier Deschamps.

Pour le dernier match de la saison en Ligue 1, le PSG avait droit à un court déplacement sur la pelouse du Paris FC. Pour ce derby, Luis Enrique avait décidé d’aligner une attaque composée d’Ousmane Dembélé, de Khvicha Kvaratskhelia et de Bradley Barcola. Malheureusement, le Ballon d’or s’est blessé en première période et il a dû être remplacé dès la 27ème minute par Gonçalo Ramos.

Simple alerte pour Dembélé Forcément, cette sortie d’Ousmane Dembélé a fait peur aux supporters du PSG, mais finalement cela ne serait rien de grave. Selon les informations du journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, cela serait une simple alerte pour le Ballon d’or, qui serait sorti par précaution. L’Équipe ajoute de son côté qu’il pourrait s’agir d’une simple contracture. L’attaquant parisien va sûrement passer des examens dans les prochains jours.