Coupe du monde 2026 : Frayeur pour un joueur appelé par Didier Deschamps, le verdict tombe !

Alexis Brunet

Jeudi, Didier Deschamps a annoncé la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde cet été. Au milieu de terrain, le sélectionneur a notamment décidé de faire appel à Manu Koné. Ce dimanche, l’ancien Toulousain a dû déclarer forfait face à la Lazio, mais finalement cela ne serait rien de grave et il sera bien apte pour le mondial.

C’est une annonce qui était attendue par tout le pays. Jeudi soir, lors du JT de 20H de TF1, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs appelés à disputer la Coupe du monde 2026. Parmi les petites surprises, on peut noter la présence de Robin Risser, qui sort d’une excellente saison avec le RC Lens, ou bien encore celles de Maxence Lacroix et de Jean-Philippe Mateta, les deux joueurs de Crystal Palace.

Frayeur pour Manu Koné Pour ce qui est du milieu de terrain, Didier Deschamps a décidé d’emmener Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery et Manu Koné. Ce dimanche, l’ancien joueur de Toulouse a donné une petite frayeur à son sélectionneur car il a dû déclarer forfait pour le derby de Rome, remporté 2-0 par son équipe. D’après les informations de L’Équipe, cela ne serait toutefois rien de grave car l’international français n’aurait ressenti qu’une petite gêne musculaire et il devrait être remis sur pied pour le dernier match de la saison face à l’Hellas Vérone dimanche soir.