Mercato - OM : Longoria et Benatia s’en vont, ce transfert annulé ?

Alexis Brunet

Si Pablo Longoria a déjà quitté l’OM il y a quelques mois, Medhi Benatia s’en ira lui après le dernier match de la saison, comme l’a officialisé le club phocéen ce samedi. Des départs qui vont coûter très cher à Marseille, car les deux hommes avaient commencé à négocier avec un international algérien, qui ne devrait donc finalement pas débarquer dans le sud de la France.

Le chantier s’annonce titanesque pour l’OM. Cet été, le club phocéen va continuer sa reconstruction déjà entamée en cours de saison. Après Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, c’est Medhi Benatia qui va également quitter le navire et il va donc falloir le remplacer. Depuis plusieurs jours, de nombreuses sources s’accordent à dire que Grégory Lorenzi devrait être le prochain directeur sportif marseillais. S’il accepte de rejoindre la cité phocéenne, ce dernier va avoir beaucoup de boulot, car l’OM va devoir rebâtir un effectif compétitif.

L'OM s'est intéressé à Hadj Moussa Avec des moyens limités en raison du mauvais état des finances marseillaises, Grégory Lorenzi va devoir se montrer intelligent. Les départs de Medhi Benatia et Pablo Longoria devraient également causer préjudice à l’OM, notamment dans le dossier Hadj Moussa, comme l’a laissé entendre le journaliste Nabil Djellit sur X. « Hadj Moussa sort une belle saison avec le Feyenoord (30 matches, 11 buts 6 passes D en Eredivisie). L'ailier algérien est sur le départ. Je ne vois pas à l'OM. Il a été sondé cet hiver par des gens partis… Peut-être plus la Premier League ? »