«Je suis déçu» : Un transfert au RC Lens ne plaît pas à Walid Acherchour...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une très belle saison, le RC Lens va terminer à la 2ème place du classement de Ligue 1 derrière le PSG. Le club va tout de même connaître quelques changements puisqu'Adrien Thomasson a déjà dit au revoir au club pour sa dernière à domicile face au PSG. Le milieu offensif de 32 ans est déjà parti en direction de Rennes, un transfert qui ne plaît pas forcément à Walid Acherchour.

Présent à Lens depuis 2023, Adrien Thomasson va quitter le club à l'issue de cette belle saison conclue à la 2ème place de Ligue 1. Le milieu offensif s'apprête à rejoindre Rennes et force est de constater qu'il a été l'un des principaux artisans de cette saison réussie avec les Sang et Or. Walid Acherchour n'a pas caché sa déception quant à ce transfert.

Thomasson quitte le RC Lens, coup dur ? Joueur emblématique de l'effectif du RC Lens cette saison, Adrien Thomasson a beaucoup apporté à ce club et son transfert alors que Lens va disputer la Ligue des champions la saison prochaine semble surprendre Walid Acherchour. « Je ne suis pas déçu de le voir partir à Rennes, mais surpris. Il s’est passé quelque chose d’extraordinaire cette saison, pour moi ça a été le joueur le plus régulier de son équipe. Il a été important, ça a été le poumon de Lens » réagit le chroniqueur dans l'After Foot sur RMC.