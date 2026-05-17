Mercato : Il déclare vouloir rester, la réponse de l’OM ne va pas lui plaire

Axel Cornic

Avec le mercato estival qui approche, certains joueurs ont commencé à planifier la suite de leur carrière et c’est notamment le cas à l’Olympique de Marseille, où les départs seront nombreux. Même pour ceux qui ont déjà annoncé vouloir rester au club, puisqu’ils pourraient bien être poussés vers la sortie.

C’est un nouvel été très chaud qui s’annonce. Cette fois, les ambitions seront toutefois revues à la baisse, puisque l’OM semble surtout vouloir vendre le plus possible. Personne n’est à l’abri et on parle déjà des transferts de Mason Greenwood ou de Leonardo Balerdi, qui pourraient renflouer les caisses du club phocéen.

« J’espère, si le club me garde » Mais tout le monde ne veut pas partir ! Interrogé sur son avenir, Timothy Weah a en effet expliqué qu’il aimerait rester à l’OM. « J’espère, si le club me garde. Bien sûr, mon souhait est de rester. Comme je l’ai dit, quand j’ai signé ici, j’ai été accueilli comme dans une famille. Je me sens bien à Marseille, c’est ma ville » a déclaré le joueur prêté par la Juventus. « Même si on traverse une saison plus difficile, mon rêve est de gagner quelque chose ici. Je suis là pour jouer pour mon club, pour le maillot, pour ma ville. J’espère être là la saison prochaine, bien sûr ».