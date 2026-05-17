F1 : Verstappen de retour au meilleur niveau ? Pierre Gasly est impressionné !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un début de saison catastrophique avec Red Bull, Max Verstappen s’est réveillé à l’occasion du Grand Prix de Miami, avec une belle cinquième place, son meilleur résultat en 2026. Si la chute de rythme de l’écurie autrichienne a été marquante, Pierre Gasly lui, a été impressionné par le rythme du champion néerlandais en Floride.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen a vécu un véritable cauchemar en ce début de saison 2026. En manque cruel de rythme, le Néerlandais n’a pas hésité à pester à l’encontre des nouvelles réglementations. Cependant, Red Bull a apporté quelques modifications sur la monoplace de Verstappen à l’occasion du Grand Prix de Miami il y a deux semaines, et cela a payé. Le pilote de 28 ans a ainsi signé son meilleur résultat de la saison avec une cinquième place en Floride. D’abord surpris par le mauvais rythme de l’écurie autrichienne sur ce début de saison, Pierre Gasly a finalement été impressionné par l’évolution de Max Verstappen à Miami.

« Max a été très impressionnant » « Après Bahreïn, j’étais convaincu qu’ils faisaient partie du groupe de tête, celui des quatre équipes habituelles. En regardant l’Australie, ils semblaient très solides là-bas. Je pense qu’ils avaient démarré la saison de très bonne manière. Mais pour une raison ou une autre, après cela, c’est devenu beaucoup plus difficile. Cela a été assez surprenant. Et puis ils se sont réveillés à Miami, avec de très bonnes évolutions. Nous n’étions plus dans leur sillage direct. Max a été très impressionnant », a ainsi confié le Français dans des propos relayés par Next-Gen Auto, avant de poursuivre.