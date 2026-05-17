Bradley Barcola ou Désiré Doué : Bertrand Latour annonce un casse-tête pour Didier Deschamps !

Alexis Brunet

jeudi, Didier Deschamps a annoncé la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur a décidé de faire appel à quatre joueurs du PSG : Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué et Bradley Barcola. Selon Bertrand Latour, DD va sans doute se casser la tête au moment de choisir qui sera chargé d’occuper le flanc gauche de l’attaque entre Doué et Barcola.

Le 11 juin prochain débutera officiellement la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L’équipe de France sera bien évidemment l’une des grandes favorites de la compétition et Didier Deschamps a d’ailleurs dévoilé jeudi la liste des joueurs retenus pour la compétition.

« Je ne sais pas encore sur qui penche Didier Deschamps pour le moment » Au niveau de l’attaque, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Michael Olise, Kylian Mbappé, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche et Rayan Cherki. D’après Bertrand Latour, qui s’est exprimé dans le CFC, le sélectionneur sait déjà qui composera son secteur offensif lors de la Coupe du monde, avec toutefois une petite interrogation au poste d’ailier gauche. « Il y a l’embarras du choix. C’est vrai que son équipe type, elle est connue, si ce n’est sur le poste d’ailier gauche où, selon moi, il y a un vrai duel entre Bradley Barcola et Désiré Doué, et je ne sais pas encore sur qui penche Didier Deschamps pour le moment. Sur le reste, Cherki sera sûrement le premier joueur à rentrer en cours de jeu, soit en 10, soit à droite, Thuram a un avantage en tant que neuf. Deschamps va débuter les matchs avec quatre joueurs à vocation offensive, donc il faut aussi des joueurs qui soient là pour les suppléer. »