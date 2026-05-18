Hervé Renard entraîneur de l’OM : La surprise balancée sur La Chaine L’EQUIPE !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM devrait se mettre en quête d'un nouvel entraîneur cet été pour assurer la succession d'Habib Beye, et plusieurs profils sont évoqués avec insistance comme ceux de Bruno Genesio ou Christophe Galtier. Mais de son côté, le journaliste Yoann Riou aimerait voir Hervé Renard à la tête de l'OM et l'a fait savoir au micro de La Chaine L'EQUIPE.

L'été s'annonce relativement mouvementé du côté de l'OM ! Habib Beye ayant échoué dans les objectifs qui lui avaient été fixés à sa nomination en février dernier (qualification en Ligue des Champions + Coupe de France), et la direction du club phocéen devrait donc logiquement se mettre en quête d'un nouveau coach cet été. Reste à trouver le profil adéquat et capable de redresser la barre la saison prochaine à l'OM, et pour cela, le journaliste Yoann Riou a sa petite idée...

« Genesio, il a besoin d’un cadre » Au micro de La Chaine L'EQUIPE, il a expliqué pourquoi il n'était pas forcément favorable à l'option Bruno Genesio sur le banc de l'OM : « Genesio, ça peut matcher avec l’OM ? Moi, je dirais non. Genesio est un très bon entraîneur, mais là, c’est une question de caractère. Quand tu es à Marseille, il faut vraiment souffrir, il faut se battre. Et même, on a envie du bonheur de Genesio, il a besoin d’un cadre. J’ai le souvenir de Marcelino, un entraîneur espagnol qui a fait ses preuves. Avec Villarreal, il va aller en Ligue des Champions. Marcelino, il avait tout, le CV, sauf qu’au niveau caractère, il s’est fait manger par l’OM. Je me dis que le mariage, je ne le vois pas », indique Riou, avant de dévoiler le nom de son profil idéal pour l'OM.