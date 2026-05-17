Transfert de Mason Greenwood : L’énorme erreur de l’OM, «il aurait fallu anticiper...»

Axel Cornic

Arrivé lors de l’été 2024, Mason Greenwood semble être déjà arrivé au terme de son aventure avec l’Olympique de Marseille. Son avenir fait en effet beaucoup parler en ce moment et il semble être l’un des premiers candidats au départ, à seulement quelques semaines de l’ouverture du mercato estival.

A seulement 24 ans, Mason Greenwood a déjà tout vécu dans sa carrière. Annoncé comme le nouveau grand prodige du football anglais, il a vu son monde s’écrouler après des problèmes graves avec la justice de son pays. Il a finalement réussi à se relancer en Espagne, mais surtout en France avec l’OM, redevenant ainsi l’un des talents les plus suivis en Europe.

« La façon dont il a été dépeint par son propre club... » Cet engouement autour de Greenwood tombe au meilleur des moments, puisque l’OM semble clairement vouloir le vendre cet été, afin d’en tirer le plus d’argent possible et peut-être réaliser un transfert record. D’après les informations de L’Equipe sa valeur sur le marché oscillerait actuellement entre 40 et 50M€, mais à Marseille on semble s’être tiré une balle dans le pied. Une source proche du dossier explique en effet que ce montant pourrait bien baisser, « la façon dont il a été dépeint par son propre club n'aidant pas ».