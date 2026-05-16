Coup de gueule sur RMC : Un consultant utilise Neymar pour défendre Kylian Mbappé !

Axel Cornic

S’il affiche des statistiques individuelles impressionnantes, Kylian Mbappé est plus critiqué que jamais au Real Madrid, où certains réclament même son départ. Mais l’attaquant de 27 an peut tout de même compter sur des nombreux soutiens et c’est notamment le cas en France, où on compte sur lui à quelques semaines de la Coupe du monde.

Depuis la fin de l’hiver, il ne se passe pas une semaine sans qu’une nouvelle polémique n’éclate autour de Kylian Mbappé. La star française est devenue la cible favorite des supporters du Real Madrid, ainsi que de la presse espagnole. Une situation qui semble peser, puisqu’il s’est récemment présente face aux journalistes pour s’expliquer et livrer ses vérités.

« Il n’a jamais débordé, comme Neymar, dans des soirées... jamais » Mais cette prise de parole n’a pas calmé les choses, bien au contraire, puisque la polémique Mbappé est repartie de plus belle de l’autre côté de Pyrénées. Et ça commence à sérieusement en agacer certains. « Il prend pour tout le monde. J'en ai marre de ce bashing Mbappé ! Chaque parole qu'il dit prend une proportion démente. Qu’il soit maladroit en partant un week-end, mais ça reste un professionnel dans l'âme. Il n’a jamais débordé, comme Neymar, dans des soirées... jamais » a expliqué Denis Charvet, faisant le parallèle avec son ancien coéquipier Neymar.