Kylian Mbappé «se moque» du Real Madrid, le vrai problème est révélé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le Real Madrid s'apprête à terminer une saison blanche décevante. Le club espagnol n'arrive pas à évoluer correctement et Kylian Mbappé est sous le feu des critiques depuis des semaines. En effet, de nombreux observateurs n'apprécient pas son comportement au club et le public lui a bien fait comprendre en lui réservant un accueil glacial au Santiago Bernabéu.

Malgré ses performances individuelles exceptionnelles, Kylian Mbappé ne peut pas porter le Real Madrid sur ses épaules. L'attaquant français connaît même des difficultés ces derniers mois et il est souvent pointé du doigt pour les mauvais résultats. Pas assez coopératif avec ses coéquipiers, il n'arrange pas vraiment les choses, en témoigne sa dernière sortie médiatique. Au Real Madrid, le vrai problème se situerait dans le vestiaire.

« Le problème se situe dans le vestiaire » L'arrivée d'Alvaro Arbeloa au poste d'entraîneur n'a pas vraiment changé les choses au Real Madrid. Mais depuis des mois, c'est le manque de cohésion entre les joueurs qui est frappant. Le problème doit être résolu d'abord dans le vestiaire selon Miguel Angel Toribio, journaliste espagnol. « Hier, la victoire a prouvé que les urnes ne sont ni le problème ni la solution. Le problème se situe dans le vestiaire. Ce vestiaire doit gagner en maturité. L'écusson du Real Madrid doit passer avant tout : les rancunes, les querelles, la jalousie et les égos doivent être mis de côté. C'est un vestiaire immature ; ils ne savent plus où ils en sont ni ce que représente l'écusson sur leur maillot, et Mbappé en est le parfait exemple » commente-t-il pour Radio Marca.