«Tu sais qu’il va partir» : La scène «complètement lunaire» avec Kylian Mbappé !

Le Real Madrid arrive à la fin d'une saison décevante sur le plan des résultats et traverse une période très tendue. Kylian Mbappé enchaîne les polémiques et ses propos face à la presse dernièrement sont loin de faire l'unanimité. Entré en cours de jeu face à Oviedo, il a reproché à son entraîneur cette décision.
En plein cœur d'une dynamique très négative, Kylian Mbappé n'a pas hésité à s'en prendre à son entraîneur dernièrement. Alvaro Arbeloa, arrivé en janvier dernier, n'a pas réussi à redresser la barre au Real Madrid et il se dirige tout droit vers un départ. Face à la presse, Mbappé a témoigné de sa frustration quant à sa non-titularisation face à Oviedo, affirmant qu'il se sentait bien. Maxime Chanot ne comprend pas cette sortie face aux journalistes.
Mbappé s'en prend à Arbeloa
Après la victoire du Real Madrid face à Oviedo (2-0), Kylian Mbappé s'est présenté en zone mixte assez remonté car il voulait être titularisé. Il a alors chargé son entraîneur. « Je me sens bien, à 100 % et j'étais prêt à jouer dès la première minute, mais je n'ai pas été titularisé car l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'effectif ce (jeudi) soir, derrière Gonzalo (Garcia), Vinicius et (Franco) Mastantuono. Je ne suis pas en colère contre lui. C'est sa décision, il faut l'accepter. Il faut que je travaille dur pour être meilleur que Vini, Mastantuono et Gonzalo » confie-t-il. Une sortie qui a suscité beaucoup de réactions, à commencer par celle de Maxime Chanot.
« Je trouve la scène complètement lunaire »
Très critiqué ces dernières semaines, Kylian Mbappé a en plus un terrible accueil lors de son entrée en jeu par les supporters du Real Madrid qui l'ont sifflé. L'attaquant français n'a pas eu l'occasion de répondre sur la pelouse et l'a fait face à la presse. « Je trouve la scène complètement lunaire. Quatre jours plus tôt face à Barcelone il n’est même pas sur la feuille de match. Donc ça me paraît tout à fait logique de ne pas le voir titulaire au coup d’envoi contre Oviedo. Pourquoi tu charges ton entraîneur ? Tu sais qu’il va partir et qu'il lui reste que deux matchs et que l’année prochaine il n’y aura plus d’Arbeloa » réagit Maxime Chanot dans l'After Foot sur RMC.