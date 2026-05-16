«Tu sais qu’il va partir» : La scène «complètement lunaire» avec Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le Real Madrid arrive à la fin d'une saison décevante sur le plan des résultats et traverse une période très tendue. Kylian Mbappé enchaîne les polémiques et ses propos face à la presse dernièrement sont loin de faire l'unanimité. Entré en cours de jeu face à Oviedo, il a reproché à son entraîneur cette décision.

En plein cœur d'une dynamique très négative, Kylian Mbappé n'a pas hésité à s'en prendre à son entraîneur dernièrement. Alvaro Arbeloa, arrivé en janvier dernier, n'a pas réussi à redresser la barre au Real Madrid et il se dirige tout droit vers un départ. Face à la presse, Mbappé a témoigné de sa frustration quant à sa non-titularisation face à Oviedo, affirmant qu'il se sentait bien. Maxime Chanot ne comprend pas cette sortie face aux journalistes.

Mbappé s'en prend à Arbeloa Après la victoire du Real Madrid face à Oviedo (2-0), Kylian Mbappé s'est présenté en zone mixte assez remonté car il voulait être titularisé. Il a alors chargé son entraîneur. « Je me sens bien, à 100 % et j'étais prêt à jouer dès la première minute, mais je n'ai pas été titularisé car l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'effectif ce (jeudi) soir, derrière Gonzalo (Garcia), Vinicius et (Franco) Mastantuono. Je ne suis pas en colère contre lui. C'est sa décision, il faut l'accepter. Il faut que je travaille dur pour être meilleur que Vini, Mastantuono et Gonzalo » confie-t-il. Une sortie qui a suscité beaucoup de réactions, à commencer par celle de Maxime Chanot.