Réunion d’urgence avec Kylian Mbappé, le Français doit-il quitter le Real Madrid ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, les déclarations d’après-match de Kylian Mbappé ont clairement déclenché une grosse polémique au Real Madrid. L’attaquant français a eu des propos acerbes à l’encontre du club et de son entraîneur, et une réunion d’urgence serait programmée entre le numéro 10 et le président Florentino Perez. Selon vous, l’aventure espagnole doit-elle prendre fin pour le Bondynois ?

Une situation tendue pour Kylian Mbappé. Ce jeudi soir, alors que l’attaquant français est entré en jeu en seconde période face à Oviedo, ce dernier n’a pas mâché ses mots à l’égard de son entraîneur Alvaro Arbeloa. « Je n’ai aucun problème avec Arbeloa. Il m’a dit ce soir que j’étais le quatrième attaquant de l’équipe derrière Vini, Gonzalo et Mastantuono. Il faut respecter la décision de l’entraîneur. Chacun a ses propres idées et sa propre philosophie. Je dois travailler pour être meilleur qu’eux afin d’avoir le meilleur temps de jeu. Je l’accepte et je joue le temps qu’on me donne. J’ai fait une passe décisive à Jude et il faut toujours rester positif (…) J’étais prêt à être titulaire. Je n’en veux pas à l’entraîneur, je vais travailler dur pour retrouver ma place dans le onze de départ », a ainsi confié Mbappé en zone mixte.

Perez veut rencontrer Mbappé en urgence Hué par l’intégralité du Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé n’a jamais vu sa cote de popularité être aussi basse. Alors que AS annonce ce vendredi que Florentino Perez a demandé en personne à rencontrer le numéro 10 en face à face de manière urgente, la situation est tendue au possible pour le Bondynois, qui a d’ailleurs vu Alvaro Arbeloa lui répondre de manière très sèche en conférence de presse.