La «bombe» de Kylian Mbappé choque la presse espagnole : «C'est très mal ce qu'il a fait»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à la compétition jeudi soir lors la victoire du Real Madrid contre Oviedo (2-0), Kylian Mbappé est passé en zone mixte après la rencontre et s'est notamment lâché sur Alvaro Arbeloa. Un comportement largement critiqué dans les médias espagnols.

Il est grand temps que la saison du Real Madrid se termine. Le club merengue va effectivement connaître une saison blanche, et cela ne se passe pas mieux en coulisses que sur le terrain. Le vestiaire madrilène serait effectivement divisé et Kylian Mbappé a remis une pièce dans la machine. En effet, alors qu'il faisait son grand retour à la compétition, l'attaquant français est entré en cours de jeu face à Oviedo (2-0). Mais après la rencontre, il s'est présenté en zone mixte afin de critiquer la décision de son entraîneur de le faire débuter sur le banc. « Je n'ai pas joué parce que l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'effectif ce (jeudi) soir, derrière Gonzalo Garcia, Vinicius et Mastantuono », a confié Kylian Mbappé face aux journalistes. Des propos démentis dans la foulée par Alvaro Arbeloa en conférence de presse : « J’aimerais avoir quatre attaquants mais je n’en ai pas, et je n’ai jamais dit ça à Mbappé ». Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres.

Manu Carreño s'en prend à Kylian Mbappé Une situation commentée par le journaliste de La Cadena SER Manu Carreño qui n'a pas apprécié la communication de Kylian Mbappé. « Le problème ne se pose pas dans les tribunes. Le vrai problème, c'est dans le vestiaire. Mbappé est sorti aujourd'hui pour jeter Arbeloa, qui sait qu'il s'en va, en pâture aux autres. C'est vraiment mal de la part de Mbappé. C'est bien qu'il s'exprime, qu'il se montre et qu'il explique ce qu'il veut, mais sachant qu'il ne lui reste plus que quelques jours, il a laissé Arbeloa en pâtir en lâchant la bombe selon laquelle il est le quatrième attaquant. Il a clairement fait savoir que Xabi Alonso lui manquait », confie-t-il dans l'émission El Larguero avant d'en rajouter une couche.