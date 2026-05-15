La «bombe» de Kylian Mbappé choque la presse espagnole : «C'est très mal ce qu'il a fait»

De retour à la compétition jeudi soir lors la victoire du Real Madrid contre Oviedo (2-0), Kylian Mbappé est passé en zone mixte après la rencontre et s'est notamment lâché sur Alvaro Arbeloa. Un comportement largement critiqué dans les médias espagnols.
Il est grand temps que la saison du Real Madrid se termine. Le club merengue va effectivement connaître une saison blanche, et cela ne se passe pas mieux en coulisses que sur le terrain. Le vestiaire madrilène serait effectivement divisé et Kylian Mbappé a remis une pièce dans la machine. En effet, alors qu'il faisait son grand retour à la compétition, l'attaquant français est entré en cours de jeu face à Oviedo (2-0). Mais après la rencontre, il s'est présenté en zone mixte afin de critiquer la décision de son entraîneur de le faire débuter sur le banc. « Je n'ai pas joué parce que l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'effectif ce (jeudi) soir, derrière Gonzalo Garcia, Vinicius et Mastantuono », a confié Kylian Mbappé face aux journalistes. Des propos démentis dans la foulée par Alvaro Arbeloa en conférence de presse : « J’aimerais avoir quatre attaquants mais je n’en ai pas, et je n’ai jamais dit ça à Mbappé ». Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres.
Manu Carreño s'en prend à Kylian Mbappé
Une situation commentée par le journaliste de La Cadena SER Manu Carreño qui n'a pas apprécié la communication de Kylian Mbappé. « Le problème ne se pose pas dans les tribunes. Le vrai problème, c'est dans le vestiaire. Mbappé est sorti aujourd'hui pour jeter Arbeloa, qui sait qu'il s'en va, en pâture aux autres. C'est vraiment mal de la part de Mbappé. C'est bien qu'il s'exprime, qu'il se montre et qu'il explique ce qu'il veut, mais sachant qu'il ne lui reste plus que quelques jours, il a laissé Arbeloa en pâtir en lâchant la bombe selon laquelle il est le quatrième attaquant. Il a clairement fait savoir que Xabi Alonso lui manquait », confie-t-il dans l'émission El Larguero avant d'en rajouter une couche.
«Il a jeté Arbeloa en pâture»
« Il a répété deux ou trois fois que la première partie de la saison se passait très bien et Arbeloa m'a dit que j'étais le quatrième attaquant. Il a laissé Arbeloa en pâtir. Il s’est présenté sans savoir ce qu’avait dit Mbappé. Il est dans son droit de mettre Mbappé sur le banc ou qui il veut. Les joueurs pensent que ce sont eux qui commandent. Vinicius parce qu’il ne s’entendait pas avec Xabi et qu’il n’a pas arrêté jusqu’à ce qu’il le fasse tomber. Maintenant, Mbappé tient ces propos sur Arbeloa pour bien faire comprendre que ce n’est pas lui son entraîneur. C’est la guerre des clans dans le vestiaire. Vinicius en froid avec Xabi, en bons termes avec Arbeloa. Mbappé en bons termes avec Xabi, en froid avec Arbeloa. Je ne sais pas si Mourinho va venir, mais ils ont du pain sur la planche. C’est là que réside le véritable problème, et non dans la tribune », ajoute Manu Carreño.