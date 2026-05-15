Real Madrid : Kylian Mbappé part au clash avec son entraineur, «il m'a dit que j'étais le quatrième attaquant»

Axel Cornic

En délicatesse après une blessure à la cuisse, Kylian Mbappé était remplaçant ce jeudi soir, pour la rencontre de Liga entre le Real Madrid et Oviedo (2-0). Il est rentré en jeu en fin de match, mais la star française a assuré qu’il aurait pu être titulaire, glissant au passage un tacle à peine déguisé à son entraineur Alvaro Arbeloa.

Décidément, il est temps que la saison se termine au Real Madrid. Celui qui est considéré à juste titre comme le plus grand club du monde, va boucler une deuxième saison blanche consécutive, ce qui a évidemment soulevé une vive polémique en Espagne. Et pour ne rien arranger, Kylian Mbappé a décidé de jeter de l’huile sur le feu...

« J'étais à 100 % et prêt à jouer dès la première minute » Remplaçant ce jeudi soit pour la réception d’Oviedo, l’attaquant français du Real Madrid a en effet décidé de se lâcher en zone mixte. « Oui, j'étais à 100 % et prêt à jouer dès la première minute » a déclaré Kylian Mbappé, rentré à la 69e minute à la place de Gonzalo Garcia. « Je n'ai pas joué parce que l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'effectif ce (jeudi) soir, derrière Gonzalo Garcia, Vinicius et Mastantuono ».