Clash Mbappé-Bardella : Deschamps sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, la petite joute verbale à distance entre Kylian Mbappé et Jordan Bardella n'a pas manqué de faire parler. Il faut dire que plusieurs membres du Rassemblement National avait réagi à la sortie du capitaine de l'équipe de France. Et c'est au tour de Didier Deschamps d'évoquer le sujet.

Les prises de positions de Kylian Mbappé ne sont jamais anodines. Surtout lorsqu'elles touchent la politique. Ainsi, dans Vanity Fair, l'attaquant du Real Madrid a lâché une réponse à Jordan Bardella, qui lui avait reproché par le passé ses déclarations contre le Rassemblement National. « Tu peux être un footballeur, une star internationale, mais avant tout, tu es un citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, ni de ce que vit notre pays. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l’argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche, parce que je sais ce que ça signifie, et je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de donner notre opinion, comme tout le monde », a confié le capitaine de l'équipe de France.

Deschamps met en avant la liberté d'expression Des propos qui avaient évidemment fait réagir les principaux membres du RN, à commencer par Jordan Bardella qui n'avait pas hésité à pointer du doigt l'évolution de la carrière de Kylian Mbappé : « Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) » La patronne du parti d'extrême droite, Marine Le Pen, avait également utilisé la même rhétorique : « Moi, quand il dit qu’on ne va pas gagner les élections, ça me rassure parce qu’il est parti du PSG au Real Madrid en disant que c’était pour gagner la Ligue des champions. Entre-temps, le PSG a gagné (…) Il peut prendre position. Les gens qui aiment le football sont quand même assez libres de savoir pour qui ils veulent voter sans être influencés par Monsieur Mbappé ».