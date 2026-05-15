Equipe de France : Pas de Tolisso à la Coupe du monde, Deschamps révèle la condition qui aurait pu tout changer

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis de longues semaines, le nom de Corentin Tolisso circule dans la presse. Le lobbying pour sa participation à la Coupe du monde a été important, mais n'aura finalement pas fait son effet. Didier Deschamps a retenu 26 autres joueurs pour le Mondial en Amérique du nord en faisant un aveu surprenant en conférence de presse jeudi.

« Didier Deschamps était dans la salle. Est-ce que vous avez échangé avec le sélectionneur ? La liste de jeudi, est-ce que vous y croyez dur comme fer que vous pouvez faire cette Coupe du monde ? ». Au cours de la cérémonie des Trophées UNFP, Corentin Tolisso a répondu aux questions de la presse lundi soir. Le milieu de terrain de l'OL qui figure dans l'équipe type de la saison de Ligue 1 a été interrogé par un journaliste sur la présence du sélectionneur de l'équipe de France dans l'assemblée : Didier Deschamps. « J’ai croisé son regard, on était un peu éloignés donc on ne s’est pas dit bonjour, mais j’irai lui dire bonjour sans problème ».

La propagande médiatique pour Corentin Tolisso n'a rien donné Néanmoins, le champion du monde 2018 a refusé de communiquer une fois de plus sur la question, préférant se focaliser sur son dernier match de championnat avec l'OL et de laisser les choses se faire ou non. « J’ai beaucoup de respect pour toutes vos questions, mais vraiment je n’ai pas envie d’évoquer ce sujet-là ce soir. J’en ai tellement parlé cette saison, on m’a tellement posé cette question cette saison que… (il soupire) Il me reste encore un match avec l’Olympique Lyonnais, je suis vraiment très concentré sur ça et après on verra ce qui se passe ».