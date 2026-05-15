Equipe de France : Pas de Tolisso à la Coupe du monde, Deschamps révèle la condition qui aurait pu tout changer

Depuis de longues semaines, le nom de Corentin Tolisso circule dans la presse. Le lobbying pour sa participation à la Coupe du monde a été important, mais n'aura finalement pas fait son effet. Didier Deschamps a retenu 26 autres joueurs pour le Mondial en Amérique du nord en faisant un aveu surprenant en conférence de presse jeudi.
« Didier Deschamps était dans la salle. Est-ce que vous avez échangé avec le sélectionneur ? La liste de jeudi, est-ce que vous y croyez dur comme fer que vous pouvez faire cette Coupe du monde ? ». Au cours de la cérémonie des Trophées UNFP, Corentin Tolisso a répondu aux questions de la presse lundi soir. Le milieu de terrain de l'OL qui figure dans l'équipe type de la saison de Ligue 1 a été interrogé par un journaliste sur la présence du sélectionneur de l'équipe de France dans l'assemblée : Didier Deschamps. « J’ai croisé son regard, on était un peu éloignés donc on ne s’est pas dit bonjour, mais j’irai lui dire bonjour sans problème ».
La propagande médiatique pour Corentin Tolisso n'a rien donné
Néanmoins, le champion du monde 2018 a refusé de communiquer une fois de plus sur la question, préférant se focaliser sur son dernier match de championnat avec l'OL et de laisser les choses se faire ou non. « J’ai beaucoup de respect pour toutes vos questions, mais vraiment je n’ai pas envie d’évoquer ce sujet-là ce soir. J’en ai tellement parlé cette saison, on m’a tellement posé cette question cette saison que… (il soupire) Il me reste encore un match avec l’Olympique Lyonnais, je suis vraiment très concentré sur ça et après on verra ce qui se passe ».
«S'il y en avait eu 6, il y aurait eu une possibilité de plus»
Le verdict est tombé jeudi peu avant 20h30 avec la divulgation de la liste des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Cinq milieux de terrain : Warren Zaïre-Emery, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Manu Koné et N'Golo Kanté, mais pas de Corentin Tolisso. En conférence de presse, Deschamps a fait savoir qu'avec six joueurs dans ce secteur de jeu, le milieu de l'OL aurait pu être appelé. « Il fait une très très bonne saison. Ce n'est pas parce qu'il est Lyonnais, ou que Thauvin est Lensois que je ne vais pas les prendre. Le fait d'avoir 5 milieux, qui sont indiscutables aussi (dans un milieu à deux pivots)... S'il y en avait eu 6, il y aurait eu une possibilité de plus. Tolisso aurait mérité d'être là, comme d'autres ». Finalement, Deschamps a préféré prendre neuf défenseurs et autant d'attaquants.