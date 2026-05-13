Après Jordan Bardella, Marine Le Pen clashe aussi Kylian Mbappé en évoquant le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans une interview accordée au magazine Vanity Fair, Kylian Mbappé a de nouveau exprimé son opposition au Rassemblement national, à un an de l’élection présidentielle. Une sortie qui n’a pas échappé à Jordan Bardella et Marine Le Pen, utilisant la réussite du Paris Saint-Germain pour tacler le capitaine des Bleus.

Kylian Mbappé se retrouve de nouveau dans le collimateur du Rassemblement national pour sa dernière sortie dans le magazine Vanity Fair. « Moi, ça me touche, je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes », a confié le capitaine de l’équipe de France concernant une possible arrivée au pouvoir du RN à la présidentielle de 2027. Jordan Bardella, qui pourrait être le candidat du parti d’extrême droite, n’a pas manqué de lui répondre.

La première réponse de Jordan Bardella « Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) », a réagi le président du Rassemblement national sur X. Invitée de RTL ce mercredi matin, Marine Le Pen a livré une réponse semblable.