Après Jordan Bardella, Marine Le Pen clashe aussi Kylian Mbappé en évoquant le PSG !

Dans une interview accordée au magazine Vanity Fair, Kylian Mbappé a de nouveau exprimé son opposition au Rassemblement national, à un an de l’élection présidentielle. Une sortie qui n’a pas échappé à Jordan Bardella et Marine Le Pen, utilisant la réussite du Paris Saint-Germain pour tacler le capitaine des Bleus.
Kylian Mbappé se retrouve de nouveau dans le collimateur du Rassemblement national pour sa dernière sortie dans le magazine Vanity Fair. « Moi, ça me touche, je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes », a confié le capitaine de l’équipe de France concernant une possible arrivée au pouvoir du RN à la présidentielle de 2027. Jordan Bardella, qui pourrait être le candidat du parti d’extrême droite, n’a pas manqué de lui répondre.
La première réponse de Jordan Bardella
« Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) », a réagi le président du Rassemblement national sur X. Invitée de RTL ce mercredi matin, Marine Le Pen a livré une réponse semblable.
Marine Le Pen en rajoute une couche
« Quand il dit qu'on ne va pas gagner les élections, ça me rassure, a lancé la cheffe de file du RN dans RTL Matin. Il est parti du PSG au Real Madrid en disant que c'était pour gagner la Ligue des champions. Entre-temps, le PSG a gagné la Ligue des champions. Quand il dit : 'je ne veux pas que le RN gagne', qu'il continue, moi ça me va bien ». Et de conclure, au sujet de cette prise de position de Kylian Mbappé : « Je crois que, franchement, les gens qui aiment le foot sont quand même assez libres pour savoir pour qui ils veulent voter sans être influencés par M. Mbappé ».