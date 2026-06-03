C’est le Jour J, le transfert d’«un joueur incroyable» va être annoncé au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Hormis la question de l'entraîneur qui serait déjà réglé en la personne de José Mourinho si jamais Florentino Pérez était réélu à la présidence du Real Madrid, un autre changement conséquent est susceptible d'intervenir dans les prochains jours. Dimanche, les socios merengue voteront entre deux candidats pour que l'un d'eux devienne le président du Real Madrid. Enrique Riquelme, opposant de Pérez, a déjà fait une promesse sur le mercato.

Comme son adversaire Florentino Pérez pendant ces élections présidentielles avant lui, Enrique Riquelme promet de faire venir un joueur d'exception au Real Madrid si les socios merengue faisaient le choix de voter pour lui ce dimanche 7 juin. Pour rappel, l'actuel président Pérez avait fait la promesse de recruter Luis Figo au Real Madrid, alors qu'il jouait chez l'ennemi du FC Barcelone, en 2000. Après son élection, il avait calqué ses actes à ses paroles et le Ballon d'or de cette année-là rejoignait le Real Madrid lançant ainsi l'ère des Galactiques.

«Je dévoilerai le nom d'un joueur incroyable qui souhaite rejoindre le Real Madrid» Mardi, à l'occasion d'une prise de parole pour sa campagne électorale, Enrique Riquelme a fait une promesse de ce genre. Le candidat à la présidence confiait qu'il révélerait l'identité du joueur en question ce mercredi. « Demain (ndlr aujourd'hui), je dévoilerai le nom d'un joueur incroyable qui souhaite rejoindre le Real Madrid. Et si j'étais président du Real Madrid, il rejoindrait le club ».