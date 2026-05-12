«Peut-être qu’on le verra avec Zizou» : Eric Di Meco annonce le verdict pour Estéban Lepaul à la Coupe du monde !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 réalisations à son actif, Estéban Lepaul sera-t-il une des surprises de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, que ce dernier dévoilera jeudi ? Eric Di Meco estime que cela ne refléterait pas la philosophie du sélectionneur de l’équipe de France et que si l’attaquant du Stade Rennais poursuit sur sa lancée la saison prochaine, on pourrait le voir en Bleu avec Zinedine Zidane.

À l’approche de l’annonce de la liste de Didier Deschamps, jeudi prochain lors du journal de 20h de TF1, un nom fait beaucoup parler ces derniers jours, celui d’Estéban Lepaul. Beaucoup estiment que le meilleur buteur de Ligue 1 mériterait d’être appelé pour disputer la Coupe du monde, mais cela n’est pas vraiment dans les habitudes de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France.

« Ça ne refléterait pas la philosophie de Didier » « On sait comment fonctionne Didier. Il n’est pas habitué à nous faire des grandes surprises comme ça », a déclaré Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC. « Ce qu’il regarde surtout pour les nouveaux, c’est une expérience notamment en Coupe d’Europe et plutôt en Ligue des champions. Les mecs qui sont venus directement, souvent, c’est parce qu’ils ont flambé à l’étranger et dans une équipe qui joue la Ligue des champions. Il y aura toujours des contre-exemples, mais il l’aurait appelé au mois de mars. On commençait déjà un peu à parler de lui parce qu’il est meilleur buteur depuis un petit moment. Là, je ne vois pas comment il pourrait passer devant des garçons qui, même s’ils sont en difficulté en club, ont des références, ou en tout cas un vécu un peu plus grand, en équipes de France. Ce serait une grande surprise pour moi et ça ne refléterait pas la philosophie de Didier. »