Coupe du Monde : Esteban Lepaul répond cash sur l'équipe de France et la liste de Deschamps

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Lepaul a encore trouvé le chemin des filets avec le Stade Rennais ce dimanche soir contre le Paris FC (2-1). Ses 20 réalisations en Championnat seront-elles suffisantes pour convaincre Didier Deschamps de l’appeler pour la Coupe du monde en Amérique du Nord ? L’attaquant de 26 ans s’est prononcé sur le sujet.

A un peu moins d’un mois de la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, Didier Deschamps va dévoiler sa liste ce jeudi, dans le journal de 20h de TF1. Sans surprise, Mike Maignan, William Saliba, Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé seront appelés par le sélectionneur des Bleus. Qu’en sera-t-il d’Esteban Lepaul ?

« Je ne m'attends à rien » La question mérite d’être posée alors que l’attaquant du Stade Rennais a inscrit son 20e but de la saison en Ligue 1 ce dimanche face au Paris FC. En tête du classement des buteurs, Esteban Lepaul a été interrogé après la rencontre sur l’événement à venir en Amérique du Nord. « Je ne sais pas si je suis dans le débat mais tout ce que je sais, c'est que je ne m'attends à rien », a indiqué l’attaquant de 26 ans, précisant ne pas avoir reçu de pré-convocation.