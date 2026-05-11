Coupe du Monde : Esteban Lepaul répond cash sur l'équipe de France et la liste de Deschamps

Meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Lepaul a encore trouvé le chemin des filets avec le Stade Rennais ce dimanche soir contre le Paris FC (2-1). Ses 20 réalisations en Championnat seront-elles suffisantes pour convaincre Didier Deschamps de l’appeler pour la Coupe du monde en Amérique du Nord ? L’attaquant de 26 ans s’est prononcé sur le sujet.
A un peu moins d’un mois de la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, Didier Deschamps va dévoiler sa liste ce jeudi, dans le journal de 20h de TF1. Sans surprise, Mike Maignan, William Saliba, Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé seront appelés par le sélectionneur des Bleus. Qu’en sera-t-il d’Esteban Lepaul ?
« Je ne m'attends à rien »
La question mérite d’être posée alors que l’attaquant du Stade Rennais a inscrit son 20e but de la saison en Ligue 1 ce dimanche face au Paris FC. En tête du classement des buteurs, Esteban Lepaul a été interrogé après la rencontre sur l’événement à venir en Amérique du Nord. « Je ne sais pas si je suis dans le débat mais tout ce que je sais, c'est que je ne m'attends à rien », a indiqué l’attaquant de 26 ans, précisant ne pas avoir reçu de pré-convocation.
« Je regarde les infos donc ça ne changera pas de d'habitude »
Et d’ajouter : « Je vais passer une soirée tranquille jeudi soir. Je regarde le 20h en général. Je regarde les infos donc ça ne changera pas de d'habitude. (…) Ça n'a pas de place dans ma tête. On va réattaquer la semaine, préparer ce match de Marseille au mieux parce qu'il y a un peu de pain sur la planche pour que la saison soit extraordinaire. »
Esteban Lepaul part de loin, d’autant que Guy Stéphan, fidèle adjoint de Didier Deschamps, affirmait le mois dernier dans les colonnes de Ouest-France qu’il ne devrait pas y avoir de nouveaux joueurs dans la liste définitive : « Il ne faut jamais dire jamais mais je ne pense pas qu’un joueur jamais sélectionné avec nous puisse être de la partie. »