Equipe de France : A quelques jours de la liste de Deschamps, Corentin Tolisso se lâche

Axel Cornic

Ce jeudi, Didier Deschamps va annoncer la liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde 2026, en Amérique du Nord et au Mexique. Tout le monde se demande qui en fera partie et le nom de Corentin Tolisso, auteur d’une saison plus que convaincante, revient régulièrement dans les débats.

N’importe quel joueur aimerait participer à une Coupe du monde. Le sésame est proche pour certains, puisque Didier Deschamps va annoncer les heureux élus ce jeudi, en direct dans le journal télévisé de TF1. Pourtant, tout le monde ne pourra pas y être...

Tolisso, le retour au meilleur des moments ? En Ligue 1 les candidats sont nombreux et cela pourrait notamment être le cas de Corentin Tolisso. Auteur d’une excellente saison avec son club formateur de l’OL, il n’a plus joué en équipe de France depuis l’Euro 2021 et un match de poule face au Portugal (2-2). « Je pense que je réalise ma meilleure saison. Mais au-delà de ça, le rôle que j’ai sur le terrain et celui de capitaine sont différents de ce que j’ai pu connaître il y a dix ans » a expliqué l’international aux 28 sélections, dans Téléfoot.