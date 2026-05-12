Équipe de France : Estéban Lepaul à la Coupe du monde ? Le coup de froid d’un journaliste sur La Chaîne L’Equipe !

Le compte à rebours est lancé. Dans un mois, la Coupe du monde va faire son grand retour en Amérique du Nord. Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps va annoncer sa liste jeudi et parmi ceux qui espèrent bien en faire partie, Estéban Lepaul arrive sûrement en tête de liste. Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, le joueur du Stade Rennais n'aurait que très peu de chances de faire partie du voyage.
Meilleur buteur de Ligue 1, Estéban Lepaul réalise une très belle saison sous les couleurs du Stade Rennais. L'avant-centre de 26 ans en est à 20 réalisations cette année et au vu de sa réussite, il peut prétendre à une sélection en Equipe de France en vue du Mondial 2026. Mais d'après Vincent Duluc, les chances sont minces étant donné qu'il n'a jamais été appelé auparavant...
Estéban Lepaul avec les Bleus ? Le scénario difficile à envisager
Malgré sa belle saison avec Rennes, beaucoup d'observateurs ne croient pas beaucoup en les chances d'Estéban Lepaul d'intégrer l'effectif de Didier Deschamps. Le sélectionneur a pris l'habitude de ne pas vraiment être surprenant dans ses choix. « Lepaul, un profil suivi par Deschamps ? C’est compliqué de ne pas le voir en tout cas. Même si l’équipe de France a été deux fois championne du monde avec un avant-centre qui ne marquait pas de buts, c’est intéressant de voir le meilleur buteur de Ligue 1 dans le paysage. Il part de très loin parce qu’il n’était pas là en mars alors que la liste que Didier Deschamps va communiquer sera sur la base de mars » commence Vincent Duluc dans L'Equipe de Greg.
Lepaul assez bas dans la hiérarchie
Malgré son statut de meilleur buteur de Ligue 1, Estéban Lepaul n'a pas d'expérience avec l'Equipe de France de Didier Deschamps et forcément, c'est un argument qui compte beaucoup. « Il n’est jamais venu dans le groupe, il n’a pas d’historique. À part Ekitike, dont on sait qu’il sera remplacé numériquement par Marcus Thuram ou Randal Kolo Muani, il part derrière. Lui fait une grande saison et Kolo Muani une saison très moyenne, sauf que Kolo Muani a marqué 8 buts sur ses 20 dernières sélections. Il y a un moment où il y a des choses comme ça qui comptent » poursuit le journaliste Vincent Duluc.