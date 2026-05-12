Équipe de France : Estéban Lepaul à la Coupe du monde ? Le coup de froid d’un journaliste sur La Chaîne L’Equipe !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le compte à rebours est lancé. Dans un mois, la Coupe du monde va faire son grand retour en Amérique du Nord. Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps va annoncer sa liste jeudi et parmi ceux qui espèrent bien en faire partie, Estéban Lepaul arrive sûrement en tête de liste. Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, le joueur du Stade Rennais n'aurait que très peu de chances de faire partie du voyage.

Meilleur buteur de Ligue 1, Estéban Lepaul réalise une très belle saison sous les couleurs du Stade Rennais. L'avant-centre de 26 ans en est à 20 réalisations cette année et au vu de sa réussite, il peut prétendre à une sélection en Equipe de France en vue du Mondial 2026. Mais d'après Vincent Duluc, les chances sont minces étant donné qu'il n'a jamais été appelé auparavant...

Estéban Lepaul avec les Bleus ? Le scénario difficile à envisager Malgré sa belle saison avec Rennes, beaucoup d'observateurs ne croient pas beaucoup en les chances d'Estéban Lepaul d'intégrer l'effectif de Didier Deschamps. Le sélectionneur a pris l'habitude de ne pas vraiment être surprenant dans ses choix. « Lepaul, un profil suivi par Deschamps ? C’est compliqué de ne pas le voir en tout cas. Même si l’équipe de France a été deux fois championne du monde avec un avant-centre qui ne marquait pas de buts, c’est intéressant de voir le meilleur buteur de Ligue 1 dans le paysage. Il part de très loin parce qu’il n’était pas là en mars alors que la liste que Didier Deschamps va communiquer sera sur la base de mars » commence Vincent Duluc dans L'Equipe de Greg.