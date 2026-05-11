Équipe de France - Une surprise de Deschamps à la Coupe du monde : Le coup de froid de Pierre Ménès !

Pierrick Levallet

Didier Deschamps dévoilera dans quelques jours sa liste des joueurs qu’il emmènera pour disputer la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur de l’équipe de France pourrait donc réserver quelques surprises à l’approche du Mondial aux Etats-Unis. Cependant, Pierre Ménès s’est permis de jeter un gros coup de froid à cet égard.

Ce jeudi, Didier Deschamps annoncera sa liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde 2026. Si certains sont naturellement attendus avec l’équipe de France, comme Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé, d’autres ne sont pas assurés d’aller au Mondial aux Etats-Unis cet été. Le sélectionneur des Bleus pourrait ainsi réserver quelques surprises dans son groupe. Mais Pierre Ménès se veut plutôt pessimiste à cet égard.

«Je ne m’attends pas à de grosses surprises» « Je n’attends aucune surprise de Deschamps. D’abord parce que ce serait bien la première fois qu’il nous ferait une surprise. Ce n’était pas lui Chimbonda, c’était Domenech. Il y a une vraie chance que Lacroix y soit, et ça peut être une surprise puisqu’il a été appelé pour les derniers matchs. Mais je ne m’attends pas à de grosses surprises » a expliqué l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.