Real Madrid : Kylian Mbappé prêt à faire son retour… pour l’équipe de France ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé a manqué à l’appel. Absent pour le Clasico face au Barça, l’attaquant français fait clairement polémique, alors que la presse espagnole a fait des révélations étonnantes sur la nature de son absence. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, le Bondynois souhaite désormais se préparer et retrouver du rythme pour l’équipe de France.

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé. Depuis sa blessure à la jambe contractée à la fin du mois d’avril, l’attaquant français est en pleine polémique. De par ses virées avec Ester Exposito en Italie ou bien de par son attitude en interne et des conflits avec ses coéquipiers, le Bondynois agace. Revenu à l’entraînement la semaine dernière, Mbappé espérait pouvoir participer au Clasico face au FC Barcelone ce dimanche. Finalement, le numéro 10 madrilène a été annoncé forfait…

Mbappé veut rejouer afin d’être prêt avec les Bleus D’après la presse espagnole, Mbappé aurait eu une blessure légère quelques minutes après avoir appris qu’il allait être remplaçant contre Barcelone le lendemain. « Lorsque Kylian Mbappé a vu qu’il serait remplaçant pour le Clasico, 5 minutes après il a quitté l’entraînement en disant qu’il s’était blessé. Tout le monde était surpris ! », indique ainsi Alberto Pereiro, journaliste pour Onda Cero. Et désormais, MARCA annonce que Kylian Mbappé souhaite absolument jouer tous les derniers matchs du Real Madrid cette saison, et ce afin d’être en pleine forme avec l’équipe de France pour le début de la Coupe du Monde.