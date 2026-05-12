«On ne sait jamais ce qui peut se passer» : Didier Deschamps prépare une surprise pour la Coupe du monde ?

Axel Cornic

La Coupe du monde 2027 approche à grands pas et tout le monde veut savoir qui Didier Deschamps emmènera avec lui, en Amérique du Nord et au Mexique. L’attente est presque terminée, puisque le sélectionneur de l’équipe de France sera dans le journal télévisé de TF1 ce jeudi, pour annoncer la liste des heureux élus.

On assiste encore aux derniers jours de calme, avant que le sprint final ne soit lancé. Ce jeudi 14 mai va signer le début du rêve pour certains et la fin pour d’autres, avec Didier Deschamps qui va annoncer la liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde 2027. Et à quelques jours de cette sortie très attendue, le sélectionneur de l’équipe de France a fait l’une de ses dernières apparitions en public.

« Il n’y a pas de pression avant la Coupe du monde, mais de l'adrénaline » C’était ce lundi, lors de la Cérémonie des trophées UNFP, qui a notamment vu plusieurs internationaux français être récompenses. Et évidemment, le sélectionneur n’a pas pu échapper aux questions concernant sa liste. « Il n’y a pas de pression avant la Coupe du monde, mais de l'adrénaline. C'est le rendez-vous mondial, tout le monde l'attend. On fait en sorte de le préparer au mieux » a expliqué Didier Deschamps, d’après RMC et L’Equipe.