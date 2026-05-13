Corentin Tolisso à la Coupe du monde : Le verdict est confirmé sur TF1 ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une énorme saison à l'OL, Corentin Tolisso ne semble pourtant pas avoir les faveurs de Didier Deschamps. A tel point que pour Rio Mavuba, consultant de TF1 en plus de son rôle d'entraîneur des Girondins de Bordeaux, le dossier est déjà réglé.

Jeudi dans le journal de 20h de TF1, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde. La majorité des noms est déjà connue, mais il reste quelques incertitudes. Par exemple, compte tenu de sa saison avec l'OL, Corentin Tolisso pourrait largement prétendre à une place dans le groupe des Bleus. Mais cela fait déjà un long moment qu'il n'a pas été convoqué. A tel point que désormais, Rio Mavuba est persuadé que le Lyonnais ne sera pas convoqué.

Mavuba n'y croit plus pour Tolisso « Si certains ont raison de militer pour son retour en Bleu ? Sincèrement, je pense que s’il n’est pas dans cette liste pour moi, parce que je pense qu’il n’y sera pas, c’est plus par rapport à la concurrence. Parce qu’il a un niveau de jeu qui est exceptionnel, il fait une saison magnifique en termes de statistiques. Mais quand on voit la liste des milieux de terrain, les cinq qui sont à son poste, c’est difficile d’en sortir un. Et aujourd’hui, malheureusement, pourtant j’adore ce joueur, je pense qu’il y a peu de chances qu’il fasse la Coupe du Monde », confie-t-il au micro de Téleéoot.