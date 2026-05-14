C'est la crise au Real Madrid, «le responsable numéro 1» est désigné dans l’After Foot !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison blanche, le Real Madrid va devoir opérer quelques changements en vue de la prochaine saison. Le club traverse en plus une période de crise avec des histoires qui viennent perturber l'équilibre du vestiaire. Si les joueurs, à commencer par Kylian Mbappé ont souvent été la cible de critiques, pour Walid Acherchour le responsable est tout autre.

Incapable de retrouver de l'efficacité qui faisait sa force sur le terrain, le Real Madrid va terminer une saison décevante sportivement et plus rien ne va dans le vestiaire. Le club espagnol doit profiter de ce mercato estival pour changer les choses. Ces derniers jours, Florentino Pérez, le président du club, s'est exprimé face à la presse, entraînant également quelques polémiques. Pour Walid Acherchour, c'est plutôt vers lui que les critiques devraient pointer.

« C'est le Jean-Michel Aulas du Real Madrid » Présent à la présidence du Real Madrid depuis 2009, Florentino Pérez pourrait lui aussi céder sa place prochainement. Sans démissionner, il a confié la tenue de nouvelles élections prochainement. Sa communication laisse clairement à désirer selon Walid Acherchour. « Il est complètement cuit, complètement cuit. C'est le Jean-Michel Aulas du Real Madrid. On a eu la confirmation dans une conférence de presse lunaire, lamentable, où à aucun moment il veut parler de sportif. On a beau critiquer, Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Xabi Alonso, mais le responsable numéro 1 de cette saison au Real Madrid, c'est Florentino Pérez. On en a encore eu la confirmation » assure-t-il dans l'After Foot de RMC.