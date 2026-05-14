Real Madrid : Kylian Mbappé ciblé, «on cherche toujours une tête de turc»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux critiques du côté du Real Madrid. L’attaquant français se voit reproché son attitude sur et en dehors du terrain. Alors que son individualisme est pointé du doigt, certains journalistes estiment que le numéro 10 fait également office de « tête de turc » vis-à-vis des supporters en raison de la mauvaise saison réalisée par le Real.

Kylian Mbappé en difficulté. Blessé au cours des dernières semaines, l’attaquant français a également été la cible de nombreuses critiques de la part de la presse et des supporters du Real Madrid. Alors que sa cote de popularité n’a jamais semblé aussi faible en Espagne, le numéro 10 semble également cristalliser la frustration des supporters madrilènes vis-à-vis de la saison blanche du club merengue.

« On cherche toujours une tête de turc et c'est toujours la star » « Il lui est reproché de ne penser qu'à lui, de ne pas être assez impliqué pour le collectif et de ne pas se soucier du sort de l'équipe. Il a projeté une image trop individualiste ces derniers temps. On cherche toujours une tête de turc et c'est toujours la star. Et pour les anti-Real, s'en prendre à lui, c'est aussi une manière de critiquer les choix de Florentino Pérez », explique notamment le journaliste de MARCA Pablo Polo auprès de l’Equipe concernant la situation actuelle autour de Kylian Mbappé.