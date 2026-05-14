Real Madrid : Kylian Mbappé ciblé, «on cherche toujours une tête de turc»

Au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux critiques du côté du Real Madrid. L’attaquant français se voit reproché son attitude sur et en dehors du terrain. Alors que son individualisme est pointé du doigt, certains journalistes estiment que le numéro 10 fait également office de « tête de turc » vis-à-vis des supporters en raison de la mauvaise saison réalisée par le Real.
Kylian Mbappé en difficulté. Blessé au cours des dernières semaines, l’attaquant français a également été la cible de nombreuses critiques de la part de la presse et des supporters du Real Madrid. Alors que sa cote de popularité n’a jamais semblé aussi faible en Espagne, le numéro 10 semble également cristalliser la frustration des supporters madrilènes vis-à-vis de la saison blanche du club merengue.
« On cherche toujours une tête de turc et c'est toujours la star »
« Il lui est reproché de ne penser qu'à lui, de ne pas être assez impliqué pour le collectif et de ne pas se soucier du sort de l'équipe. Il a projeté une image trop individualiste ces derniers temps. On cherche toujours une tête de turc et c'est toujours la star. Et pour les anti-Real, s'en prendre à lui, c'est aussi une manière de critiquer les choix de Florentino Pérez », explique notamment le journaliste de MARCA Pablo Polo auprès de l’Equipe concernant la situation actuelle autour de Kylian Mbappé.
« Il n'y a pas un grand joueur qui n'a pas été sifflé et critiqué »
Selon le journaliste José Luis Sanchez, le véritable manque de trophée ne joue pas en la faveur de Kylian Mbappé : « Ce serait passé au second plan si le Real avait gagné un titre majeur cette saison. Quand le Real est en crise, il faut être encore plus irréprochable, sinon tout le monde te tombe dessus », indique ce dernier, rejoint dans la foulée par Ramon Calderon, ex-président du club entre 2006 et 2009 : « Quand le Real ne gagne pas, la cible principale des critiques a toujours été la star de l'équipe. Il n'y a pas un grand joueur qui n'a pas été sifflé et critiqué. »