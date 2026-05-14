Rafael Nadal futur président du Real Madrid : Il donne sa réponse !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Légende du tennis, Rafael Nadal n'a jamais caché son intérêt pour le Real Madrid même pendant sa carrière. L'ancien numéro 1 mondial n'aime pas les rumeurs et il n'a pas tardé à réagir après l'annonce de Florentino Pérez, président du Real Madrid, à propos d'une nouvelle élection à venir. L'Espagnol ne fera pas partie des candidats.

Grand supporter du Real Madrid en plus du RCD Majorque, île dont il est originaire, Rafael Nadal a vu des rumeurs monter concernant son arrivée éventuelle au club de la capitale espagnole. Mardi, Florentino Pérez a donné une nouvelle conférence de presse dans laquelle il assure ne pas démissionner mais confirmer la tenue de nouvelles élections prochainement. Très vite, certaines rumeurs laissaient entendre qu'une candidature de Rafael Nadal à la présidence de club était possible. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas.

« Ces informations sont fausses » Mercredi, sur son compte X, Rafael Nadal a pris la parole pour faire taire ces rumeurs et il n'y a pas de doute. « J’ai lu des informations qui m’associent à d’éventuelles candidatures à la présidence du Real Madrid. Je tiens à préciser que ces informations sont fausses » écrit-il simplement, balayant les espoirs de nombreux supporters de le voir se présenter à cette élection. Sa proximité avec l'homme d'affaires Enrique Riquelme, présenté comme un opposant potentiel à Florentino Pérez, serait à l'origine de ces rumeurs.