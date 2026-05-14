«Je ne le veux pas au Real Madrid» : Le retour de José Mourinho fait déjà polémique…

Du côté du Real Madrid, l'heure est au changement. En effet, le comité directeur du club aux 15 Ligues des champions devrait remplacer Alvaro Arbeloa par José Mourinho lorsque le rideau tombera sur la saison. C'est la tendance actuelle dans la presse étrangère. Ce que n'apprécie pas du tout Iker Casillas...
Un nouveau chapitre s'est ouvert pour Alvaro Arbeloa avec l'équipe première du Real Madrid en janvier dernier dans la foulée du départ de Xabi Alonso. Et ce, près de 10 ans après avoir joué son dernier match avec le club merengue pour retrouver l'Angleterre et West Ham. L'entraîneur espagnol qui a tout gagné pendant son passage au Real Madrid, son club formateur, ne devrait pas faire de vieux os à Valdebebas.
Ca chauffe en coulisses pour le retour aux affaires de José Mourinho !
Et ce, pour la simple et bonne raison que les hauts décideurs du Real Madrid auraient jeté leur dévolu sur José Mourinho dans l'optique d'en faire l'entraîneur du groupe madrilène pour la saison prochaine. The Daily Telegraph a confirmé les bruits de couloir de ces dernières semaines en affirmant qu'une fois la saison du Real Madrid terminée en Liga, les ultimes détails contractuels devraient être convenus entre les parties concernées.
«Je n'ai aucun problème avec Mourinho», mais Casillas n'en veut pas au Real Madrid
Ancien gardien de José Mourinho au Real Madrid entre 2010 et 2013, Iker Casillas n'accueille certainement pas à bras ouverts The Special One. Ce n'est pas une vendetta ou une affaire personnelle, juste le souhait de témoigner de la venue d'un autre technicien qu'il jugerait plus qualifié que José Mourinho comme souligné sur son compte X. « Je n'ai aucun problème avec Mourinho. Je le trouve très professionnel. Mais je ne le veux pas au Real Madrid. Je pense que d'autres entraîneurs seraient plus aptes à diriger le club de ma vie. C'est mon opinion personnelle. Rien de plus ». Le président Florentino Pérez écoutera-t-il son ancien gardien surnommé San Iker ?