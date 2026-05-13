Retour de José Mourinho : L’entraîneur du Real Madrid lâche une première réponse aux journalistes !

A la veille du match face à Oviedo au Santiago Bernabéu, Alvaro Arbeloa était devant les journalistes ce mercredi midi. L’occasion pour l’entraîneur du Real Madrid, fortement menacé, de revenir sur son avenir et d’évoquer un potentiel retour de José Mourinho, cité comme le favori.
L’avenir d’Alvaro Arbeloa semble acté. Après la saison ratée du Real Madrid, l’entraîneur espagnol, arrivé en cours de saison en remplacement de Xabi Alonso, devrait être l’une des victimes des mauvais résultats. Pour assurer sa succession, le nom de José Mourinho revient avec insistance. Alors qu’il reste encore trois matches à jouer pour le Real Madrid, Alvaro Arbeloa a été invité à commenter sa situation en conférence de presse.
« Une fois la Liga terminée, je pourrai répondre à ces questions »
Un journaliste a notamment demandé à Alvaro Arbeloa s’il se voyait intégrer le staff technique de José Mourinho si le Real Madrid rapatriait son ancien technicien. « Je comprends les questions, mais respectez ma décision de penser uniquement au match. Une fois la Liga terminée, je pourrai répondre à ces questions. Pour le moment, il faut penser à Oviedo », a confié l’Espagnol, relancé dans la foulée sur la question de son avenir : « Je comprends les doutes, je me poserais les mêmes questions si j’étais à votre place. Mais ma philosophie, c’est de ne pas penser à moi, mais à ce qu’il y a de mieux pour le club ».
« Le Real Madrid se relève toujours »
Alvaro Arbeloa a profité de son passage en presse pour envoyer un message aux supporters à la veille de la réception d’Oviedo au Santiago Bernabéu : « J’ai toujours dit que le Real Madrid est plus fort quand ses supporters et l’équipe sont unis. Ça a toujours été le cas dans l’histoire du club, nous sommes une famille. Nous revenons toujours, le Real Madrid se relève toujours. L’exigence est immense, nous ne nous contentons jamais de perdre. La défaite fait mal, plus qu’à d’autres clubs. Nous gagnerons à nouveau avec le soutien de nos supporters. Il y a un deux poids, deux mesures, ça a toujours existé. Cela fait deux ans que nous n’avons pas gagné de titres, d’autres attendent depuis bien plus longtemps. Combien ont remporté autant de Ligues des champions que nous ? Et malgré ça, la stabilité du club est remise en question. Mais les socios ne sont pas idiots, ils comprennent et souffrent de ce mauvais traitement. »