Retour de José Mourinho : L’entraîneur du Real Madrid lâche une première réponse aux journalistes !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la veille du match face à Oviedo au Santiago Bernabéu, Alvaro Arbeloa était devant les journalistes ce mercredi midi. L’occasion pour l’entraîneur du Real Madrid, fortement menacé, de revenir sur son avenir et d’évoquer un potentiel retour de José Mourinho, cité comme le favori.

L’avenir d’Alvaro Arbeloa semble acté. Après la saison ratée du Real Madrid, l’entraîneur espagnol, arrivé en cours de saison en remplacement de Xabi Alonso, devrait être l’une des victimes des mauvais résultats. Pour assurer sa succession, le nom de José Mourinho revient avec insistance. Alors qu’il reste encore trois matches à jouer pour le Real Madrid, Alvaro Arbeloa a été invité à commenter sa situation en conférence de presse.

« Une fois la Liga terminée, je pourrai répondre à ces questions » Un journaliste a notamment demandé à Alvaro Arbeloa s’il se voyait intégrer le staff technique de José Mourinho si le Real Madrid rapatriait son ancien technicien. « Je comprends les questions, mais respectez ma décision de penser uniquement au match. Une fois la Liga terminée, je pourrai répondre à ces questions. Pour le moment, il faut penser à Oviedo », a confié l’Espagnol, relancé dans la foulée sur la question de son avenir : « Je comprends les doutes, je me poserais les mêmes questions si j’étais à votre place. Mais ma philosophie, c’est de ne pas penser à moi, mais à ce qu’il y a de mieux pour le club ».