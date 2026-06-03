Walid Acherchour balance le nom du gardien de but du PSG pour la saison prochaine !

Durant le mercato d’hiver, le PSG aura plusieurs dossiers chauds à gérer y compris concernant le poste de gardien de but un an après avoir déjà recruté Lucas Chevalier. Cependant, selon Walid Acherchour, pour le moment, il n’y a aucune raison de ne pas faire confiance à Matvey Safonov.
L'été dernier, le PSG avait décidé de tout changer dans ses buts. Ainsi, Lucas Chevalier avait débarqué en provenance du LOSC pour remplacer Gianluigi Donnarumma, mais c'est finalement Matvey Safonov qui a pris la place dans les buts. Et d'après Walid Acherchour, le Russe devrait conserver sa place la saison prochaine.
Safonov va conserver sa place ?
« La question du gardien, il faudra voir sur le marché parce que je reste persuadé qu'il faut lui tirer son chapeau. Le maillot du PSG était très lourd à porter pour Chevalier, et bien plus léger pour lui. Même si parfois c'est un peu kamikaze, il a été important, décisif contre Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich, avec ses défauts. Je suis persuadé que ce n'est pas terminé pour lui avec Luis Enrique. Renato Marin a fait des matchs sur la fin de saison où il a été très bon. Ce jeune de 19 ans a de grosses qualités et je suis persuadé que Luis Enrique se dit qu'il a trois gardiens jeunes, dynamiques forts et homogènes. Si tu n'as pas mieux sur le marché, je ne vois pas pourquoi tu irais chercher un autre gardien sur un marché compliqué », confie-t-il au micro de l’After Foot avant d’évoquer plus globalement le mercato estival du PSG.
«Je suis persuadé que ce n'est pas terminé pour lui»
« Je ne suis pas fermé à l'arrivée de certains joueurs. Je suis plus Eli Kroupi que Julian Alvarez devant parce que je reste persuadé qu'un joueur français va se mettre au diapason de l'équipe dans le logiciel Luis Enrique, il y aura beaucoup moins de pression qu'un énorme transfert comme Julian Alvarez qui arrive avec le statut de champion du monde. Il serait beaucoup plus Désiré Doué Eli Kroupi. Il a totalement le profil Luis Enrique, c'est le futur Ousmane Dembélé de son système. Diomandé se rapproche du profil si Barcola part », ajoute Walid Acherchour.