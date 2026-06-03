Walid Acherchour balance le nom du gardien de but du PSG pour la saison prochaine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato d’hiver, le PSG aura plusieurs dossiers chauds à gérer y compris concernant le poste de gardien de but un an après avoir déjà recruté Lucas Chevalier. Cependant, selon Walid Acherchour, pour le moment, il n’y a aucune raison de ne pas faire confiance à Matvey Safonov.

L'été dernier, le PSG avait décidé de tout changer dans ses buts. Ainsi, Lucas Chevalier avait débarqué en provenance du LOSC pour remplacer Gianluigi Donnarumma, mais c'est finalement Matvey Safonov qui a pris la place dans les buts. Et d'après Walid Acherchour, le Russe devrait conserver sa place la saison prochaine.

Safonov va conserver sa place ? « La question du gardien, il faudra voir sur le marché parce que je reste persuadé qu'il faut lui tirer son chapeau. Le maillot du PSG était très lourd à porter pour Chevalier, et bien plus léger pour lui. Même si parfois c'est un peu kamikaze, il a été important, décisif contre Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich, avec ses défauts. Je suis persuadé que ce n'est pas terminé pour lui avec Luis Enrique. Renato Marin a fait des matchs sur la fin de saison où il a été très bon. Ce jeune de 19 ans a de grosses qualités et je suis persuadé que Luis Enrique se dit qu'il a trois gardiens jeunes, dynamiques forts et homogènes. Si tu n'as pas mieux sur le marché, je ne vois pas pourquoi tu irais chercher un autre gardien sur un marché compliqué », confie-t-il au micro de l’After Foot avant d’évoquer plus globalement le mercato estival du PSG.