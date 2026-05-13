Le transfert de Safonov donne des idées au PSG : Luis Campos veut deux autres joueurs russes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2024, le PSG avait lancé son mercato avec la signature inattendue de Matvey Safonov. Le portier russe avait été recruté pour 20M€ en provenance de Krasnodar, et visiblement cela a donné des idées à Luis Campos qui continue d'explorer ce marché avec notamment deux nouvelles pistes.

C'est un transfert que personne n'avait vu venir. En 2024, le PSG avait effectivement lancé son mercato par le transfert de Matvey Safonov. Inconnu du grand public, le portier de la sélection russe débarquait à Paris pour environ 20M€ en provenance de Krasnodar. Doublure de Gianluigi Donnarumma la saison dernière, il devait encore une fois assumer ce statut cette saison. Mais finalement, Safonov a réussi à inverser la tendance en prenant le dessus sur Lucas Chevalier, pourtant recruté 55M€ bonus compris l'été dernier. Sauf blessure, c'est donc le Russe qui sera dans les buts du PSG contre Arsenal le 30 mai prochain pour le compte de la finale de la Ligue des champions.

Luis Campos s'active sur le marché russe Par conséquent, jusque-là, le transfert de Matvey Safonov est une réussite. Et cela donne des idées à Luis Campos. Depuis plusieurs mois, le nom d'Aleksey Batrakov circule ainsi du côté du PSG. Le milieu offensif de 20 ans, auteur de 17 buts et 12 passes décisives en 35 matches disputés avec le Lokomotiv Moscou cette saison, a tapé dans l'œil du directeur sportif du PSG qui se serait même récemment déplacé dans la capitale russe pour discuter de ce transfert. « J'ai des informations selon lesquelles lui-même ou l'un de ses plus proches collaborateurs devrait se rendre à Moscou. Ils communiqueront principalement avec le club », confiait d'ailleurs Vladimir Kuzmichev, l'agent d'Aleksey Batrakov, il y a quelques jours à ce sujet.