«Julian Alvarez va être transféré au PSG» : Un journaliste espagnol annonce «un transfert colossal» à Paris !

C'est le nom qui fait le plus parler à l'approche du mercato estival. Julian Alvarez serait en effet suivi de près par le PSG où Luis Enrique est un fan de son profil. D'ailleurs, selon les informations de José Antonio Martín Otín, le transfert est acté, et il pourrait s'agir d'un record pour l'Atlético de Madrid.
Ce sera probablement l'un des dossiers chauds de l'été. Très courtisé sur le mercato, Julian Alvarez serait notamment dans le viseur du FC Barcelone qui semble en avoir fait sa priorité. Mais le club blaugrana aura du mal à rivaliser sur le plan économique avec le PSG. En effet, les champions d'Europe sont également très intéressés par l'international argentin, un profil qui plaît énormément à Luis Enrique.
Alvarez au PSG c'est déjà acté ?
A tel point que vu d'Espagne, le dossier serait même bouclé ! En effet, selon les informations du journaliste espagnol José Antonio Martín Otín, plus connu sous le nom de Petón, Julian Alvarez est « un joueur qui va être transféré au PSG ». Il ajoute même, au micro de la Cadena COPE, qu'il s'agira d'un un « transfert colossal », peut-être « le plus gros de la saison ». Récemment, le Chiringuito évoquait la possibilité d'un transfert avoisinant les 150M€. De son côté José Antonio Martín Otín voit bien certains joueurs être inclus dans l'opération à l'image de Gonçalo Ramos, Lee Kang-In ou encore Lucas Hernandez afin de faire baisser le montant de la transaction.
«Un transfert colossal» est annoncé
D'ailleurs, selon Dave Appadoo, Julian Alvarez est le profil parfait pour Luis Enrique au PSG. « C’est un joueur qui est versatile, qui peut jouer à plusieurs positions. Ça c’est un bonheur en barre pour Luis Enrique parce qu’il a vraiment ça en lui, il n’y a pas besoin de le former, il l’a déjà fait à Manchester City, parfois meneur, parfois en pointe. [...] Aujourd’hui, le PSG, c’est une équipe qui a plus de rotation et qui a plus de marge en Ligue 1 pour faire jouer plus de monde. Donc c’est pas mal. C’est quelqu’un qui a le sens de l’effort, donc là encore il vient cocher une case. Et c’est quelqu’un qui est très performant dans les grandes compétitions », estimait le journaliste sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.