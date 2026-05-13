«Julian Alvarez va être transféré au PSG» : Un journaliste espagnol annonce «un transfert colossal» à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le nom qui fait le plus parler à l'approche du mercato estival. Julian Alvarez serait en effet suivi de près par le PSG où Luis Enrique est un fan de son profil. D'ailleurs, selon les informations de José Antonio Martín Otín, le transfert est acté, et il pourrait s'agir d'un record pour l'Atlético de Madrid.

Ce sera probablement l'un des dossiers chauds de l'été. Très courtisé sur le mercato, Julian Alvarez serait notamment dans le viseur du FC Barcelone qui semble en avoir fait sa priorité. Mais le club blaugrana aura du mal à rivaliser sur le plan économique avec le PSG. En effet, les champions d'Europe sont également très intéressés par l'international argentin, un profil qui plaît énormément à Luis Enrique.

Alvarez au PSG c'est déjà acté ? A tel point que vu d'Espagne, le dossier serait même bouclé ! En effet, selon les informations du journaliste espagnol José Antonio Martín Otín, plus connu sous le nom de Petón, Julian Alvarez est « un joueur qui va être transféré au PSG ». Il ajoute même, au micro de la Cadena COPE, qu'il s'agira d'un un « transfert colossal », peut-être « le plus gros de la saison ». Récemment, le Chiringuito évoquait la possibilité d'un transfert avoisinant les 150M€. De son côté José Antonio Martín Otín voit bien certains joueurs être inclus dans l'opération à l'image de Gonçalo Ramos, Lee Kang-In ou encore Lucas Hernandez afin de faire baisser le montant de la transaction.