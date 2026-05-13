Affaire d’escroquerie au Stade Toulousain : Melvyn Jaminet répond cash sur son transfert polémique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a quelques jours, on apprenait que l’enquête sur le transfert de Melvyn Jaminet en 2022 avait été élargie à des faits d’escroquerie en bande organisée. Dans un entretien accordé à Var-Matin, le principal intéressé qui évolue depuis 2023 à Toulon déclare vouloir oublier cet épisode.

Son transfert au Stade Toulousain en 2022 continue de faire parler. Aujourd’hui au RCT, qu’il a rejoint il y a trois ans, Melvyn Jaminet reste toujours lié à la polémique liée à son arrivée dans la ville rose. L’Équipe avait révélé que le joueur avait lui-même payé sa clause d'un montant de 450 000 euros pour quitter Perpignan et rejoindre Toulouse avant le terme du contrat qui le liait au club catalan. Une manière pour son nouveau club de l’époque d’éviter de payer le montant de l’indemnité, et donc contourner le plafond salarial.

L’enquête a été élargie à des faits d’escroquerie en bande organisée Depuis, le Stade Toulousain a été sanctionné sur le plan sportif avec le retrait de quatre points (dont deux ferme) sur la saison en cours, en plus du versement d'une « contribution » financière de 1,3 million d’euros à la LNR. Un accord a également été trouvé en avril 2025 avec Melvyn Jaminet, qui avait contracté deux emprunts pour financer son transfert. L’affaire n’est pas terminée pour autant puisque le parquet spécialisé de Bordeaux s’occupe désormais du dossier, l’enquête ayant été élargie à des faits d’escroquerie en bande organisée alors qu’une enquête préliminaire pour abus de confiance avait déjà été ouverte depuis le mois d’avril 2025 par le parquet de Toulouse