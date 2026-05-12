Rugby - Top 14 : Le PSG et sa finale de Ligue des Champions perturbent le programme de Canal + !

Alors que le multiplex de la 25e journée de Top 14 devait se tenir le samedi 30 mai à 16h35, la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des champions face à Arsenal oblige la chaîne Canal+ à revoir sa programmation.
Pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain disputera la finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain, à Budapest, après avoir remporté sa double confrontation face au Bayern Munich. Pour espérer conserver leur titre, les hommes de Luis Enrique devront se défaire d’Arsenal à un horaire inhabituel, 18h. Une nouveauté décidée par l’UEFA qui va notamment impacter la chaîne Canal+ et le Top 14 !
Plusieurs affiches de Top 14 décalées
Et pour cause, le multiplex de la 25e journée du championnat de France de rugby devait se tenir normalement à 16h35 sur la chaîne cryptée. Finalement, les quatre rencontres prévues à cette heure ont été avancées à 14h30. Antoine Dupont et ses coéquipiers du Stade Toulousain, qui affronteront Lyon, sont impactés par cette décision. Il en est de même pour les matches Stade Français-Bayonne, Montauban-La Rochelle et Perpignan-Castres. L’affiche du samedi soir entre Montpellier et Pau est quant à elle repoussée à 21h15, après la finale du PSG, tandis que le RCT et l’UBB se retrouveront le lendemain, à 16h30.
Le PSG est déterminé
« C’est magnifique, deux finales, on veut aller chercher la deuxième étoile, confiait Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, après la qualification décrochée à Munich. J’ai parlé avec les joueurs, on a des guerriers, on a une équipe solide, on est venu ici pour gagner. On a beaucoup de respect pour le Bayern Munich qui est une grande équipe, qui a de grands joueurs, et qui fait partie des meilleurs clubs. On a créé l’une des grandes histoires du PSG ici l’année dernière, on veut écrire une plus grande histoire encore ».