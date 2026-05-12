Rugby - Top 14 : Le PSG et sa finale de Ligue des Champions perturbent le programme de Canal + !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le multiplex de la 25e journée de Top 14 devait se tenir le samedi 30 mai à 16h35, la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des champions face à Arsenal oblige la chaîne Canal+ à revoir sa programmation.

Pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain disputera la finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain, à Budapest, après avoir remporté sa double confrontation face au Bayern Munich. Pour espérer conserver leur titre, les hommes de Luis Enrique devront se défaire d’Arsenal à un horaire inhabituel, 18h. Une nouveauté décidée par l’UEFA qui va notamment impacter la chaîne Canal+ et le Top 14 !

Plusieurs affiches de Top 14 décalées Et pour cause, le multiplex de la 25e journée du championnat de France de rugby devait se tenir normalement à 16h35 sur la chaîne cryptée. Finalement, les quatre rencontres prévues à cette heure ont été avancées à 14h30. Antoine Dupont et ses coéquipiers du Stade Toulousain, qui affronteront Lyon, sont impactés par cette décision. Il en est de même pour les matches Stade Français-Bayonne, Montauban-La Rochelle et Perpignan-Castres. L’affiche du samedi soir entre Montpellier et Pau est quant à elle repoussée à 21h15, après la finale du PSG, tandis que le RCT et l’UBB se retrouveront le lendemain, à 16h30.