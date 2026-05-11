Antoine Dupont provoque un coup de gueule : «Il faut arrêter de regarder que lui»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Critiqué ces dernières semaines, Antoine Dupont a fait taire ses détracteurs samedi soir en livrant une grosse prestation sur la pelouse du Vélodrome, contre le Rugby Club Toulonnais (51-27). Son coéquipier François Cros a pris sa défense après la rencontre, dans des propos accordés à Midi Olympique.

Deux semaines après la défaite contre Clermont à domicile en Top 14, le Stade Toulousain s’est bien repris, et avec la manière, contre Toulon au Vélodrome (51-27). Antoine Dupont a notamment eu l’occasion de s’illustrer après avoir été pointé du doigt pour ses prestations décevantes. La star du XV de France avait été soutenue par certains observateurs jugeant les critiques trop sévères. Un point de vue partagé par François Cros.

« Quand on ne va pas bien, on ne l’aide pas à être performant » « Pour nous, pour lui, c’est cool. On sait que tout le monde lui cherche un peu des noises dès qu’il a un petit coup de moins bien, et il a démontré ce soir qu’il était encore en forme, a confié le joueur du Stade Toulousain, interrogé par Midi Olympique après la victoire à Marseille. C’est bien pour lui, c’est bien pour nous. Quand il est à ce niveau-là, c’est sûr que pour nous, c’est plus simple… Mais il faut aussi arrêter de ne regarder que lui, ça reste un joueur au milieu d’une équipe. Quand on ne va pas bien, on ne l’aide pas à être performant. Le rugby est un sport collectif, tout le monde a sa part de responsabilité dans les victoires comme dans les défaites. »