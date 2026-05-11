Mercato - PSG : Ce club veut recruter Fabian Ruiz, la destination est surprenante !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis deux ans, Fabian Ruiz a pris une nouvelle dimension au PSG. Revenu d’une grosse blessure au genou cette saison, le numéro 8 a rapidement prouvé qu’il était un élément important de Luis Enrique. Néanmoins, alors que son contrat expire en 2027, le milieu de terrain espagnol attise les convoitises, notamment en Turquie.

Revenu d’une blessure sérieuse au genou, Fabian Ruiz se régale au PSG. Mercredi dernier, l’international Espagnol a été très intéressant et important dans la qualification parisienne pour la finale de la Ligue des Champions acquise sur la pelouse du Bayern Munich. Mais alors que son contrat expire l’été prochain, le joueur de 30 ans commence sérieusement à attiser les convoitises.

Fabian Ruiz plaît à Galatasaray A en croire les dernières indiscrétions du média Turc Fotomaç, Galatasaray apprécie beaucoup la piste menant au joueur du PSG. Considéré comme un élément indiscutable du club parisien depuis deux saisons déjà, Fabian Ruiz choisira-t-il de rester en France ? Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la première fois qu’un club turc s’intéresse récemment à un joueur du PSG, alors que le Fenerbahçe serait de son côté, intéressé par l’arrivée de Lucas Chevalier.