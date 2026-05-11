Lucas Chevalier prêt à quitter le PSG, «ce n’est pas à exclure» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier au PSG, Lucas Chevalier n’est clairement pas parvenu à s’imposer dans les buts parisiens. Relégué dans la hiérarchie, le numéro 30, blessé jusqu’à la fin de saison, pourrait-il décider de se relancer ailleurs ? Cette option est clairement envisageable pour cet été selon certaines sources.

Un véritable échec. Arrivé l’été dernier au PSG contre un montant de 55M€, Lucas Chevalier n’a pas été une réussite pour le club parisien. Après des débuts compliqués dans la capitale, le gardien français a été relégué dans la hiérarchie de Luis Enrique. Dépassé par Matvey Safonov, Lucas Chevalier n’a plus rejoué pour le PSG depuis le 23 janvier dernier et une rencontre contre Auxerre en championnat.

Lucas Chevalier pourrait quitter le PSG Forcément, l’avenir de Lucas Chevalier interroge. A 24 ans, le portier formé au LOSC pourrait chercher à se relancer ailleurs. A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, un départ cet été ne « serait pas à exclure » pour le Français. Cela pourrait notamment permettre à Renato Marin, auteur d’un bon match ce dimanche contre Brest (1-0), de devenir le nouveau numéro 2 du PSG dans les buts. Reste désormais à savoir si Luis Enrique autorisera le départ de Chevalier, un gardien que le coach espagnol a personnellement voulu recruter l’été dernier… En attendant, l’entraîneur parisien n’a pas hésité à le défendre face à la presse il y a quelques semaines.