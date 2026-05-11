Lucas Chevalier prêt à quitter le PSG, «ce n’est pas à exclure» !

Arrivé l’été dernier au PSG, Lucas Chevalier n’est clairement pas parvenu à s’imposer dans les buts parisiens. Relégué dans la hiérarchie, le numéro 30, blessé jusqu’à la fin de saison, pourrait-il décider de se relancer ailleurs ? Cette option est clairement envisageable pour cet été selon certaines sources.
Un véritable échec. Arrivé l’été dernier au PSG contre un montant de 55M€, Lucas Chevalier n’a pas été une réussite pour le club parisien. Après des débuts compliqués dans la capitale, le gardien français a été relégué dans la hiérarchie de Luis Enrique. Dépassé par Matvey Safonov, Lucas Chevalier n’a plus rejoué pour le PSG depuis le 23 janvier dernier et une rencontre contre Auxerre en championnat.
Lucas Chevalier pourrait quitter le PSG
Forcément, l’avenir de Lucas Chevalier interroge. A 24 ans, le portier formé au LOSC pourrait chercher à se relancer ailleurs. A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, un départ cet été ne « serait pas à exclure » pour le Français. Cela pourrait notamment permettre à Renato Marin, auteur d’un bon match ce dimanche contre Brest (1-0), de devenir le nouveau numéro 2 du PSG dans les buts. Reste désormais à savoir si Luis Enrique autorisera le départ de Chevalier, un gardien que le coach espagnol a personnellement voulu recruter l’été dernier… En attendant, l’entraîneur parisien n’a pas hésité à le défendre face à la presse il y a quelques semaines.
« Vous avez critiqué tout le temps Chevalier durant la première partie de saison, je l’ai défendu »
« Le football, c’est incroyable. Vous avez critiqué tout le temps Chevalier durant la première partie de saison, je l’ai défendu. Maintenant, la question est de savoir quand il va jouer. C’est le football de haut niveau », avait ainsi confié Luis Enrique, avant de répondre sans détour concernant la possible absence de son joueur à la Coupe du Monde en raison de son temps de jeu : « Je suis entraîneur du PSG, le reste je m’en fous, je ne suis pas intéressé par ça, je me préoccupe du PSG. »