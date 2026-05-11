PSG : Luis Enrique change tout avec ce joueur, «je me sens très bien dans ce rôle»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques semaines, Luis Enrique a tenté des choses avec le PSG. Le technicien espagnol a notamment décidé de repositionner Lucas Beraldo en tant que milieu défensif. Alors que le Brésilien semble revivre à ce poste, ce dernier a confirmé ce dimanche soir que ce coup de génie tactique du coach parisien lui avait fait du bien.

Le PSG se rapproche très franchement d’un quatorzième titre de champion de France. Et pour cause, ce dimanche soir, le club de la capitale s’est imposé à domicile (1-0) face à Brest. Désormais, il est quasiment impossible de voir le RC Lens revenir au classement. Au sortir du choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions plus tôt dans la semaine, Luis Enrique a décidé de remanier son onze de départ ce dimanche soir, en titularisant notamment Lucas Beraldo au milieu de terrain, juste devant la défense.

« Je me sens très bien dans ce rôle de sentinelle, j’ai la confiance du coach » Accompagné par Fabian Ruiz et Dro Fernandez au milieu, le Brésilien a une fois de plus délivré une belle prestation dans l’entrejeu. Un nouveau rôle qui semble davantage permettre à Lucas Beraldo d’exprimer ses qualités. Et du côté du principal intéressé, on valide totalement ce changement tactique réalisé par Luis Enrique au PSG. « De mon côté, je me sens très bien dans ce rôle de sentinelle, j’ai la confiance du coach et des coéquipiers et peu importe où je joue, ça me convient. Les supporters, eux, sont toujours incroyables, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, et c’est très important », a ainsi confié Beraldo en zone mixte à l’issue de la rencontre.