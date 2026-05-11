PSG : «C’est mon frère», un joueur du FC Barcelone se lâche sur sa belle relation avec Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le FC Barcelone s’est imposé lors du Classico face au Real Madrid (2-0) et a remporté la Liga. De son côté, le jeune Gavi n’a pas hésité à tenir des mots forts à l’égard d’Ousmane Dembélé, l’attaquant du PSG étant l’un de ses meilleurs amis dans le football.

Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est une source d’inspiration pour de nombreux footballeurs dans le monde. Parfois raillé du côté du FC Barcelone, l’attaquant français est devenu l’un des meilleurs joueurs de la planète au PSG. Arrivé à Paris en 2023, le Français a tout de même gardé de belles relations avec certains joueurs du Barça. Ayant pris sous son aile le jeune Gavi à Barcelone, Ousmane Dembélé semble toujours très proche du milieu de terrain de 21 ans.

« Ousmane est mon frère. C'est plus qu'un ami, on parle tout le temps » Alors que ce dimanche soir, le FC Barcelone s’est imposé face au Real Madrid en remportant par la même occasion le titre de champion d’Espagne, Gavi a tenu quelques mots envers Ousmane Dembélé. « Ousmane est mon frère. C'est plus qu'un ami, on parle tout le temps et je suis heureux pour lui. C'est le meilleur avec Lamine Yamal ! », a ainsi confié l’international Espagnol après ce succès des siens. Une belle déclaration, qu’appréciera sans aucun doute Ousmane Dembélé.