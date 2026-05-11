PSG : «C’est mon frère», un joueur du FC Barcelone se lâche sur sa belle relation avec Ousmane Dembélé !

Ce dimanche soir, le FC Barcelone s’est imposé lors du Classico face au Real Madrid (2-0) et a remporté la Liga. De son côté, le jeune Gavi n’a pas hésité à tenir des mots forts à l’égard d’Ousmane Dembélé, l’attaquant du PSG étant l’un de ses meilleurs amis dans le football.
Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est une source d’inspiration pour de nombreux footballeurs dans le monde. Parfois raillé du côté du FC Barcelone, l’attaquant français est devenu l’un des meilleurs joueurs de la planète au PSG. Arrivé à Paris en 2023, le Français a tout de même gardé de belles relations avec certains joueurs du Barça. Ayant pris sous son aile le jeune Gavi à Barcelone, Ousmane Dembélé semble toujours très proche du milieu de terrain de 21 ans.
« Ousmane est mon frère. C'est plus qu'un ami, on parle tout le temps »
Alors que ce dimanche soir, le FC Barcelone s’est imposé face au Real Madrid en remportant par la même occasion le titre de champion d’Espagne, Gavi a tenu quelques mots envers Ousmane Dembélé. « Ousmane est mon frère. C'est plus qu'un ami, on parle tout le temps et je suis heureux pour lui. C'est le meilleur avec Lamine Yamal ! », a ainsi confié l’international Espagnol après ce succès des siens. Une belle déclaration, qu’appréciera sans aucun doute Ousmane Dembélé.
Une belle amitié
Le 7 mai dernier, l’attaquant du PSG avait par exemple publiée une vidéo de Gavi sur son compte Instagram, dans laquelle le crack du Barça répondait aux critiques à son égard : « Beaucoup de gens pensent que je ne sais pas jouer au football, mais ils n'en ont pas la moindre putain d'idée. C'est la vérité. » Une manière pour Dembélé de répondre aux critiques du début de saison, tout en rendant hommage à son ami du Barça, qui a été miné par les blessures au cours des deux dernières années.