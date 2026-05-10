«Top 3 du Ballon d’Or» : On prévoit du lourd pour ce joueur du PSG, et ce n’est pas Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Élu à l’unanimité Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est un candidat sérieux à sa propre succession. Mais au PSG, d’autres joueurs se distinguent également, à l’image de Désiré Doué. L’un de ses anciens préparateurs physiques à Rennes estime même qu’en corrigeant certains détails, le numéro 14 parisien pourra facilement viser le podium de cette prestigieuse récompense.

A nouveau finaliste de la Ligue des Champions, le PSG pourrait voir plusieurs de ses joueurs être candidats au Ballon d’Or 2026. Une édition qui sera fortement conditionnée par la Coupe du Monde, mais qui pourrait voir de nombreux Parisiens se disputer le prestigieux sésame. Si Ousmane Dembélé pourrait notamment réaliser un fabuleux doublé, Désiré Doué, Golden Boy 2025, aura certainement son mot à dire dans les années à venir. C’est en tout cas ce qu’estime Guillaume Testu, ancien préparateur physique et responsable du développement du Stade Rennais.

« Désiré peut viser le top 3 du Ballon d’Or » « Si l’on reprend ses données moyennes sur les sprints à haute intensité sur 90 minutes, on voit qu’il en réalise 33 % de plus que les autres. C’est comme s’il courait 30 minutes de plus ! S’il corrige encore quelques détails, notamment sur le timing et l’efficience de ses courses, ajoutés à la qualité de ses choix avec ballon après avoir fait ce genre d’effort, Désiré peut viser le top 3 du Ballon d’Or », a ainsi confié ce dernier auprès du Parisien.