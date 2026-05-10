«Top 3 du Ballon d’Or» : On prévoit du lourd pour ce joueur du PSG, et ce n’est pas Dembélé !

Élu à l’unanimité Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est un candidat sérieux à sa propre succession. Mais au PSG, d’autres joueurs se distinguent également, à l’image de Désiré Doué. L’un de ses anciens préparateurs physiques à Rennes estime même qu’en corrigeant certains détails, le numéro 14 parisien pourra facilement viser le podium de cette prestigieuse récompense.
A nouveau finaliste de la Ligue des Champions, le PSG pourrait voir plusieurs de ses joueurs être candidats au Ballon d’Or 2026. Une édition qui sera fortement conditionnée par la Coupe du Monde, mais qui pourrait voir de nombreux Parisiens se disputer le prestigieux sésame. Si Ousmane Dembélé pourrait notamment réaliser un fabuleux doublé, Désiré Doué, Golden Boy 2025, aura certainement son mot à dire dans les années à venir. C’est en tout cas ce qu’estime Guillaume Testu, ancien préparateur physique et responsable du développement du Stade Rennais.
« Désiré peut viser le top 3 du Ballon d’Or »
« Si l’on reprend ses données moyennes sur les sprints à haute intensité sur 90 minutes, on voit qu’il en réalise 33 % de plus que les autres. C’est comme s’il courait 30 minutes de plus ! S’il corrige encore quelques détails, notamment sur le timing et l’efficience de ses courses, ajoutés à la qualité de ses choix avec ballon après avoir fait ce genre d’effort, Désiré peut viser le top 3 du Ballon d’Or », a ainsi confié ce dernier auprès du Parisien.
« C’est un avion de chasse »
« Quand tu dépasses les 950 m à haute intensité sur un match pour un joueur offensif, c’est énorme. Ce qui est impressionnant chez lui, c’est sa capacité à répéter les courses sans jamais flancher. C’est un avion de chasse. On le perçoit moins que Kvara parce qu’il n’a pas le même âge et que la qualité du pressing et du contre-pressing est certainement supérieure chez le Géorgien. Mais Désiré est le seul capable de maintenir cette intensité pendant toute la durée d’un match », conclut Guillaume Testu.