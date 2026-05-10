Officiel : Après avoir vécu un cauchemar, ce crack retrouve enfin le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG, qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, reçoit Brest au Parc des Princes (21h). Pour cette rencontre de championnat, Luis Enrique a fait appel à plusieurs jeunes, dont David Boly (17 ans), qui retrouve le groupe professionnel après sa première cauchemardesque en Coupe de France il y a quelques mois.

Le PSG en gestion. Alors que le choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich mercredi soir (1-1) semble avoir laissé des traces physiques sur certains joueurs, Luis Enrique a décidé de faire appel à plusieurs jeunes joueurs pour la réception de Brest au Parc des Princes ce dimanche soir. Suite aux forfaits de Warren Zaïre-Emery (dos), Willian Pacho et Nuno Mendes (cuisse), ce sont les jeunes Bilal Laurendon (2006), Dimitri Lucea (2007) et David Boly (2009) qui ont été convoqués pour ce match en Ligue 1.

David Boly avait vécu une première cauchemardesque au PSG Pour David Boly, il s’agit là d’un retour important. Pour rappel, l’arrière droit de 17 ans, courtisé par le FC Barcelone, avait effectué ses grands débuts au PSG en décembre dernier, à l’occasion d’un match de Coupe de France face à Fontenay (0-4). Titulaire, Boly avait vécu un véritable cauchemar en subissant de nombreux coups de la part des joueurs adverses. Touché au tibia puis au tendon d’Achille, le Titi Parisien avait été sorti à la demi-heure de jeu. L’occasion pour lui de retrouver de la confiance et pourquoi pas un peu de temps de jeu avec les pros !